Bertín Osborne carga muy duramente contra Podemos en su visita a 'El hormiguero': "Son una panda mamarrachos"

Acostumbrado a ser el entrevistador en 'Mi casa es la tuya' y sus formatos derivados, Bertín Osborne ha asumido el rol de entrevistado en 'El hormiguero' ante Pablo Motos. Sin embargo, lo que no ha cambiado es su habitual naturalidad, de la que ha hecho gala una vez más en el programa de Antena 3 y por la que no ha tratado de esquivar ninguna polémica.

Bertín Osborne opina ante Pablo Motos en 'El hormiguero'

Todo ha comenzado cuando han salido a colación las críticas que Amancio Ortega ha recibido por sus generosas donaciones a diversos hospitales para ayudar a luchar contra el cáncer. Esto ha generado críticas por parte de figuras de Unidas Podemos como, Isa Serra o Pablo Iglesias, que defienden la independencia del sistema público de sanidad y que ven el gesto como una forma de lavar la imagen del millonario.

Sin embargo, Osborne no ha dudado en salir en defensa del fundador de Inditex: "Ya quisiéramos tener diez Amancios Ortegas en este país, que no habría paro". Su comentario social ha arrancado un fervoroso aplauso del público de 'El hormiguero', lo que ha envalentonado al presentador: "Un tío que con trescientos y pico millones de euros se podía haber comprado tres aviones, dos barcos, cinco casas... ¿Alguien va a criticarle? ¿Algún mamarracho va a criticarle? Venga, no me jodas".

Discurso político de Osborne

Conforme el discurso del cantante avanzaba, sus críticas se hacían más concretas y dirigidas hacia los líderes de Podemos, a los que tachaba de hipócritas por acudir a la sanidad pública y criticar a quien la apoya: "Ojalá todos estos o todas estas que lo critican no tengan un cáncer de mama y tengan que utilizar los aparatos". Es más, hacia el final llegaba a entrar en la descalificación personal: "Son una panda de mamarrachos. ¿Estos son los que quieren gobernar España? ¿Así? ¿Esto es a donde vamos, todos nosotros?".