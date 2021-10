Bertín Osborne trolea a Pablo Motos en 'El hormiguero' con el contenido de su taza

Una temporada más, 'El hormiguero' contó en su plantel de invitados con Bertín Osborne, quien acudió al espacio de 7 y Acción el miércoles 27 de octubre para presentar su nuevo disco, "Cuarenta años son pocos", un homenaje a su trayectoria en el mundo de la música. Como suele ser habitual en sus intervenciones, el popular cantante llenó el espacio con anécdotas, bromas y grandes dosis de sarcasmo. No obstante, quiso empezar el programa expresando el duro momento personal que estaba atravesando: "Estoy muy, muy, muy jodido. Ayer murió mi mejor amiga, pero ella, Mercedes, me hubiera dado una patada en el culo y me hubiera dicho 'sal ahí, diviértete y hazlo bien'", relataba visiblemente emocionado.

Bertín Osborne abraza a Pablo Motos en 'El hormiguero'

Entre las historias que compartía el madrileño, destacaba una que tuvo lugar en 1994, cuando coincidió con Julia Roberts mientras presentaba un peculiar concurso de televisión: "Cuando hice 'Scavergers', me vestían de astronauta en un plató gigante de Inglaterra. Me ponían un casco horroroso forrado de goma y me daban una pistola de madera con la que yo apuntaba y luego, en postproducción, le ponían el rayo láser. [...] Lo malo era que compartíamos comedor con el resto de rodajes y estaba Julia Roberts. ¡Qué vergüenza! Me miraban y me señalaban con el dedo", recordaba entre risas.

Mientras tanto, Osborne aprovechaba para bromear con el contenido de su taza: "Que tengas aquí agua...", le decía a Pablo Motos antes de solicitar que le trajeran otra bebida: "Claro, como son negras no se ve. Por favor, ponme una cosa decente. Pero, oye, que tampoco te voy a criticar, que desde que he llegado no he parado de criticarte. Por favor, ponme una copa de vino, de vino español, español". Una petición que atendía el programa, aunque no a gusto del cantante: "Esto está malísimo. ¿Me vas a decir que esto es un vinazo?".

Una trayectoria extensa

Motos también quiso ahondar en el pasado del presentador de 'Mi casa es la tuya' como galán de telenovelas en Latinoamérica, una etapa de luces y sombras que se acabó extendiendo más de lo que le hubiese gustado: "Estaba tieso. Vivía en Miami, en una casa de pelotas, con un barco de pelotas y no llegaba a fin de mes. Y un amigo me dijo: 'nos han llamado de Televisa para hacer una telenovela'. [...] Le dije: 'ni me lo propongas', pero cuando me dijo lo que me pagaban... Lo que no sabía es que una telenovela duraba tanto. A los tres meses le dije al director: '¿tú me puedes matar?'. Me despeñaron con un coche por un acantilado. Hubo un momento en el que la cosa se puso fea".

Fue tal la sucesión de anécdotas y vivencias contadas por Osborne, que el conductor de 'El hormiguero' se quedó sin tiempo para dar paso a otras secciones, como la de Kira Miró, lo que acabó lamentando el cantante: "Yo quería que saliera", espetaba, a lo que la actriz respondía: "Es que estás tan divertido". De igual modo, Motos no desaprovechaba la ocasión para bromear: "Bertín, ¿puedes dejar de ligar por una vez?". Independientemente de que no se cumpliera la escaleta, el presentador madrileño reportó al espacio de Antena 3 su mejor dato de audiencia de la temporada con un 16,3% de share y 2.516.000 espectadores.