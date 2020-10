La razón por la que Bertín Osborne rechaza ir a 'Late Motiv', según Buenafuente

Concha Velasco es una invitada habitual de los programas de Andreu Buenafuente. De hecho, nada más llegar como invitada a 'Late Motiv' el 19 de octubre ya confesó que le extrañaba que ese año no le hubiese llamado hasta ahora. La veterana actriz acudió al programa de Movistar+ para promocionar su nueva obra de teatro, "La habitación de María", aunque dio tiempo para otras cosas, como hacer una declaración de amor y hablar de su entrevista a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

Bertín Osborne y Andreu Buenafuente

"Todo el mundo sabe que yo empecé enamorada de ti. Cuando me di cuenta que esto no podía ser, te casaste con Silvia Abril y yo me he hecho tu madre. Ahora soy tu tercera madre", expuso una tierna Concha Velasco, mientras que el presentador le corregía: "No, segunda", y ella le matizaba: "No, tercera que tienes a tu suegra". Tras pedir disculpas a su suegra por haberla olvidado, Buenafuente cambió de tema recordando que la actriz había estado recientemente en el programa de Telecinco.

El presentador arrancó preguntando cómo está Bertín, algo a lo que Velasco respondió: "Muy guapo, ya sabes cómo es Bertín. Es más alto que tú". "¡Y más cosas!", añadió Buenafuente. Un poco más abierta con la respuesta, la actriz recordó que el de 'Mi casa es la tuya' "estuvo encantador, le dominamos en absoluto e hicimos un programa muy bonito. Tenía mucho miedo a Bertín, porque ya sabemos cómo es".

"¿Sabes que no quiere venir?"

En ese momento, Buenafuente aprovechó para contar una curiosidad: "¿Sabes que le hemos invitado y no quiere venir? Porque dice que le sentaron mal unos sketches que hicimos". Es cierto que el formato de Telecinco ha sido muchas veces parodiado en el programa de Movistar+, e incluso uno de los gags era con el madrileño entrevistando a Hitler. "Pues yo hice un sketch aquí contigo en el que me metía con Bertín. Pues a mí no me lo ha tomado en cuenta...", apostilló Concha Velasco.