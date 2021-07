La detención de José Luis Moreno sigue trayendo cola. En esta ocasión, Bertín Osborne ha sido el protagonista de unas declaraciones que afectan directamente al productor de televisión, quien siempre ha tenido muy buena relación con el cantante. "Me ha sorprendido mucho y lo siento", empezaba diciendo el presentador de 'Mi casa es la tuya', donde Moreno enseñó su gran mansión.

Bertín Osborne y José Luis Moreno

"Yo entiendo que tienes que preguntarme, que es tu trabajo, pero no quiero hablar de esto, ya está. Yo me largo", añadía Bertín Osborne, mostrándose bastante enfadado y sin ganas de hablar con el reportero de Europa Press que le realizaba las preguntas. "¿Pero tú le apoyas?", insistía el periodista, intentando que el cantante diese su sincera opinión sobre el productor.

"Me produce mucha tristeza lo que ha pasado, pero supongo que si la Guardia Civil ha decidido que tendrán que detenerle es porque tienen motivos suficientes", respondía finalmente el cantante de "Yo debí enamorarme de tu madre". "No soy nadie para opinar. Siempre le he tenido mucho cariño y me produce tristeza. Conmigo nunca ha sido déspota. Ha sido encantador", añadía el conductor de Telecinco.

En libertad

El productor televisivo, de 76 años, ha sido puesto en libertad provisional tras abonar una fianza de tres millones de euros. Desde entonces, Moreno se encuentra a la espera de pasar a disposición del juez. ¿Qué futuro le espera ahora a uno de los ventrílocuos más famosos de nuestro país? Varios rostros televisivos ya han reaccionado y han compartido sus experiencias con él.