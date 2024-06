Por Beatriz Prieto |

Carlos Sobera se puso al frente de 'Supervivientes: Tierra de nadie' por última vez la noche del martes 11 de junio. A pesar de estar a una semana de la final y tener a solo tres concursantes en peligro de expulsión, la gala incluyó la habitual ceremonia de salvación, protagonizada por Blanca Manchón, Marieta Díaz y Gorka Ibarguren, quien se convirtió en el primer salvado de esta ronda.

Marieta, Gorka y Blanca en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Un 10% de los votos parecía condenar ya a uno de los tres concursantes de cara a la gala del jueves 13 de junio, dado que el segundo más votado reunía un 36%, mientras que. Tras dar a conocer dichas cifras, el programa reunió a Blanca, Marieta y Gorka en la plataforma, donde

Gorka conseguía así salvarse una cita más y celebraba la buena nueva, en plena recta final del reality, dedicando unas palabras a la audiencia: "No sé qué decir, muchísimas gracias a todos. No sé cómo agradecéroslo, de verdad". "No sé si eres consciente de lo que supone librarse en la ceremonia de salvación precisamente hoy: esto te coloca a un pasito de la gran final", le recordó entonces Sobera, momento en el que el vasco reconoció que "esta movida me encanta", en referencia "a esta aventura".

A un paso de la final

"He flipado en todos los colores con cada día que hemos pasado aquí y quiero llegar a esa soñada final, muchísimas gracias a todos los que me tenéis cariño", concluyó Gorka quien, al igual que sus compañeros, desconocía que la gran final ya tenía marcada su fecha en el calendario de Telecinco. Tal y como anunció Sobera, tras las últimas nominaciones que se celebrarán este jueves, los concursantes vivirán la última cita desde Honduras en la semifinal del domingo 16 de junio y, tan solo dos días después, la audiencia proclamará al ganador de la edición en una final con Jorge Javier Vázquez al frente.