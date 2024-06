Por Redacción |

La relación de la familia Matamoros con 'Supervivientes' ya empezó a mostrarse complicada con alguna declaración de lo que Diego Matamoros aseguraba haber visto en plató mientras defendía a su hermana. Mientras tanto, su padre, vetado en Mediaset España, utilizaba sus redes sociales para cargar contra la organización del reality show por la imagen que estaban dando de Laura Matamoros.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos Shhh'

Poco después de su expulsión y su regreso a España, Laura Matamoros emitía un comunicado en el que se desligaba de 'Supervivientes'. Este tema ha sido tratado por ' Ni que fuéramos Shhh ', que había hablado con alguien de la organización que. Además, dicha persona también mencionaba que la influencer no estaba preparada para someterse a esa experiencia.

Estas palabras han provocado el cabreo de Kiko Matamoros, quien ha explotado contra la organización y ha desvelado detalles que se mantenían ocultos. Entre ellos está que le permitieron hablar con su hija cuando esta se encontraba expulsada, pero a la espera de saber si iba a volver a ser concursante, momento en el que, supuestamente, estaba incomunicada. "Sois unos sinvergüenzas. ¿Me oís? La organización, os lo digo: unos sinvergüenzas. Eso se lo podéis vender a mi hija como hicisteis cuando la teníais ahí, que lo que estás haciendo es protegerla. A mí no me lo vendéis ni a nadie ni al resto de concursantes que han pasado por situaciones parecidas a las de mi hija. Sois unos manipuladores, no tenéis un dedo de vergüenza", lanzaba furioso.

"Vosotros no habéis protegido a nadie, vosotros habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus posibles enfermedades, sus incapacidades en un momento dado. Vosotros tenéis una puta responsabilidad y es que si alguien no está en condiciones psíquicas para llevarlo ahí es no llevarlo. Para eso tienen que pasar los filtros médicos, porque os los exige el código ético de la puta cadena esa. Que vengáis ahora a jugar así se sucio me parece repugnante. Sois peores de lo que pensaba, mucho peores", exclamaba Matamoros ante un plató totalmente en silencio.

El origen del "Makoke a la calle"

El colaborador aseguraba que había hablado "con responsables con primera línea de la productora" para reclamar que a su hija le habían dictado lo que tenía que decir: "Luego la machacabais aquí y lo permitíais y lo azuzabais. Evidentemente habéis editado los vídeos para vuestra conveniencia". Más adelante, Kiko Matamoros ha sido más claro a este respecto y ha revelado que el director de 'Supervivientes' le dictó a su hija qué tenía que decir en el salto del helicóptero, por lo que el "Makoke a la calle" que creó tanta controversia no fue algo natural de la superviviente. Es más, Matamoros dejaba caer que todo era una estrategia para pasear a Makoke por los platós de la cadena.

Laura Matamoros en 'Supervivientes'

"Si queréis me lleváis a un juzgado, que voy a sacar todo lo que tengo, que me tenéis hasta aquí. Bastante prudente ha sido mi hija contando lo que ha contado, que hay cosas que por pena no le he contado a ella, cosas que desconoce de cómo habéis funcionado, de cómo habéis operado, de lo que le habéis vendido allí para seguir utilizándola como un monigote", desvelaba. "Hay que ser muy golfo para vender lo contrario de lo que habéis hecho. No habéis protegido a nadie, a quien os ha interesado, a quien representáis. A esos sí que los protegéis. A los que os viene bien para seguir lucrándoos luego y crear personajes televisivos, que los tenéis agarrados con un contrato".

"¿Que no estaba en condiciones de ir? Seguro. Después de verla, seguro. Pero hay psicólogos y médicos y filtros que hay que pasar. Y si lo veis de allí, la sacáis de allí, cabrones. Y no ponéis imágenes donde explota y parece una desquiciada. Hay que tener poca vergüenza, poca dignidad. Qué mal entendéis este negocio o qué bien lo entendéis. Basura", respondía a la afirmación de que la exsuperviviente no estaba en su mejor momento tras su ruptura sentimental. "¿Queréis que le cuente a la gente cómo hacéis? ¿Queréis que os quite el cartoncito para que se vea la trampa? Que sepa la gente que yo he hablado con vosotros, con los responsables, y con mi hija cuando estaba allí y que me prometisteis que lo que la estabais haciendo se iba a acabar. Y aquí lo tengo, archivadito y grabadito", zanjaba.