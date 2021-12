Cuando un año llega a su fin, todos echamos la vista atrás para recordar y ser conscientes de lo que ha pasado a nuestro alrededor. Blanca Portillo ha hecho algo parecido dando vida al 2021 desde el 'Telediario 1': nos ha intentado abrir los ojos sobre lo que hemos experimentado en primera persona, pero también nos ha enseñado las cuentas pendientes que no se han resuelto.

Blanca Portillo, en 'Telediario 1'

La actriz tuvo a bien subirse a un escenario y exponer, con el simple apoyo de una proyección en el fondo del lugar. "Soy 2021. Es difícil definirse a uno mismo. [...] Si me comparo con 2020, he sido algo mejor. Si me comparo con 2019... Peor", comenzó aseverando. A partir de esos segundos, Portillo comenzó a enumerar lo difícil que han sido estos 365 días. Las constantes olas del coronavirus, los diferentes estados de alarma, un asalto al Capitolio de los Estados Unidos y hasta la erupción del volcán de La Palma.

Sin embargo, durante los 30 minutos de duración de su resumen, hay una "asignatura pendiente" que es de vital importancia: la salud mental, algo que se ha puesto de manifiesto en el último tramo del año. Asimismo, Blanca Portillo se puso frente a una estatua de Federico García Lorca para lanzar un mensaje necesario: "Soy 2021, el año en el que se han cumplido 85 años de tu asesinato. 85 años después, siguen matando. [...] Sigue habiendo delitos de odio", sentenció mientras se refería al asesinato de Samuel Luiz.

Atento, a la salida del teatro, Federico García Lorca escucha los últimos pensamientos de 2021



"Ten clara una cosa, Federico. 85 años después, hay mucha más gente de tu lado que del que los que odian" #TDResumen2021 https://t.co/aNlG2IlBhB pic.twitter.com/Nue2lqY1lx — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 31, 2021

También hubo espacio para lo bueno

Lo cierto es que puede palparse al otro lado de la pantalla el cariño con el que se ha elaborado la pieza audiovisual. Precisamente, las sonrisas salen a relucir cuando recuerda esa esperada vuelta a los teatros o a conciertos, así como los triunfos españoles en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sin duda, hay muchas cosas que se pueden esperar de 2022, pero Blanca Portillo tiene claro lo realmente importante: "Si yo tuviera que pedir un deseo para vosotros, un superpoder, pediría el de la empatía".