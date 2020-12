Blanca Romero habría abandonado la obra de Rafael Amargo tras su polémica detención

Rafael Amargo está en boca de todos después de haber sido detenido por supuesto tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Este podría haber sido el motivo por el que Blanca Romero habría abandonado "Yerma", la obra de teatro creada por el bailarín. Según han explicado en la revista Semana, la actriz podría haberse caído del cartel debido a la polémica, aunque la intérprete no ha desmentido ni afirmado en ningún momento el asunto.

Las alarmas saltaron cuando la actriz de 'Física o química' era la única protagonista de la obra que no hizo acto de presencia durante la rueda de prensa que realizó Amargo frente a los medios el 4 de diciembre. Toda la compañía permaneció detrás en señal de apoyo al artista, todos menos Romero, a pesar de ser una de las protagonistas de la obra junto a Sara Vega, quien sí que participó en el acto público. Fue entonces cuando Amargo aseguró que la modelo se encontraba en Gijón: "El teatro no es lo mismo que la televisión. Blanca es una mujer muy responsable y se encuentra estudiando el guion".

Los rumores se han incrementado aún más cuando la actriz ha publicado un Stories en su cuenta de Instagram con una frase del cantautor Facundo Cabral: "La sociedad humana está mal tanto por las fechorías de los malos, como por el silencio cómplice de los buenos". Sin embargo, Romero no ha afirmado ni desmentido en ningún momento las especulaciones. La intérprete por el momento se mantiene al margen y en silencio, algo que no ha hecho Rafael Amargo, quien ha negado el posible abandono de su protagonista a Chance de Europa Press: "Claro que sigue, a partir del día 18, aquí no se cae nadie, por qué tenéis ganas de restar, lo que hay que hacer es sumar".

El estreno de "Yerma"

A pesar de toda la polémica que ha traído su detención, Rafael Amargo continúa trabajando y estrenó su obra teatral, "Yerma", el pasado 5 de diciembre en el teatro La Latina de Madrid. Se trata de un proyecto basado en la obra de Lorca mezclado con el baile glamenco, la danza urbana y la palabra para dar forma a "un musical en toda regla". En su primera función, el bailarín recibió el cariño del público, que al finalizar la obra se puso en pie y aplaudió fuertemente al artista. Amargo aprovechó el momento para dirigirse a ellos y agradecer su apoyo y afirmar ser una persona "honrada y seria".