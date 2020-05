Blas Cantó abre el cajón de Auryn: "Uno me pegó y me deben dinero"

Blas Cantó visitó este jueves 'La Resistencia' para presentar "Historia de una estrella sin nombre", un libro en el que se abre en canal sobre algunas de las experiencias más duras de su vida. Decidido a dejarse conocer más que nunca, el cantante no tuvo en meterse de lleno en algunos de los aspectos más polémicos que envuelven a la boyband Auryn, en activo entre los años 2009 y 2016.

Blas Cantó visita 'La Resistencia'

"Nos hemos inventado un millón de cosas", reconocía Cantó, recordando que a veces se describían como banda y, otras, como grupo. "Depende de dónde fuéramos éramos tres, a veces cuatro, otras veces cinco...", bromeó. "¿Hubo jaleillo?", le preguntó David Broncano. "Había de todo, Auryn tiene mucho misterio", continuó insinuando, "éramos una familia y pasan cosas inevitablemente". "¿Alguna hostia a mano abierta?", planteó el presentador, abriendo definitivamente la caja de los truenos.

"Al principio sí, me la llevé yo. Peleas de chiquillos, teníamos 18 años. Uno de los Auryn me pegó y me dejó el brazo que no pude moverlo en una semana. Me lo anestesió, me quedé muerto", narró Blas, que asegura que por ese motivo quiso abandonar la formación. "Fue como el segundo día de empezar a ensayar, por cuestiones artísticas de 'esta parte no la quiero cantar', 'esta la quiero yo'...", señaló. Más tarde, no obstante, mostró que había perdonado al autor del golpe al describirlo como un "trozo de pan".

Auryn le debe dinero

Como no podía ser de otra forma, Broncano le realizó la clásica pregunta sobre el dinero que tiene en el banco. Sin querer contestar "para que no me pida nadie", acabó confesando que los miembros de Auryn le deben dinero. "Cuando comenzamos yo era el único que tenía ahorrado, unos 3.000 euros, y siempre ponía", recordó. "Siempre me decían 'te lo van a devolver' y sigo esperando. Eso es lo que más me jode de la gente, no me gusta que me digan que me lo van a devolver si no lo hacen", añadió. "Lo mejor es que inicié un proyecto con todo mi corazón", concluyó, reconociendo que "nunca había dicho que me deben pasta. Me he quedado a gusto".