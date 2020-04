Blas Cantó explica su derrumbe emocional: "Esta situación estaba acabando conmigo"

La cancelación del Festival de Eurovisión 2020 no ha quebrantado el compromiso de Blas Cantó con el certamen, manteniéndose como representante español de cara a la próxima edición, aunque con una nueva canción. Esa implicación se vio reflejada durante la PrePartyES at Home!, la doméstica reinvención de la clásica PreParty, celebrada en la noche del 11 de abril, durante la cual el cantante murciano fue uno de los maestros de ceremonias. Sin embargo, el hecho de que no interpretara "Universo" durante la retransmisión despertó numerosas críticas, provocando una escalada de comentarios negativos que provocó que Cantó cerrara su cuenta de Twitter.

Blas Cantó

Para aclarar esta desconcertante situación, el artista, que previamente explicó que no había podido actuar por ansiedad, ha acudido a su cuenta de Instagram, donde ha publicado una detallada y sentida carta que arranca así: "Hola familia. Quería hacer un vídeo explicando mi actual situación, pero aún no me veo con fuerzas para hacer un monólogo delante de una cámara, eso nunca se me dio demasiado bien, tal vez por eso recurrí a la música para verbalizar mis sentimientos."

En la amplia publicación remarca que "interpretar en grandes escenarios" siempre ha sido su sueño, siendo su elección para representar a España en Eurovisión la mayor promesa de cumplirlo. "Tan real como el vestido de Cenicienta... pero en algún momento dieron las doce y yo ni me di cuenta. Mi corazón se rompió en mil pedazos y volví al punto de inicio," apunta acerca de la cancelación del certamen a causa de la crisis del coronavirus, señalando lo complicado que es "empezar todo desde cero": "Por más que trato de pensar en qué sucederá en 2021, es tanta la angustia que siento ahora que no puedo pensar con claridad."

"Todo esto sucedió fuera de mi casa, y como tantas personas que están pasando por lo mismo, la sensación de agobio fue cada vez mayor. Llegó el insomnio, el mal humor, la tristeza, las ronchas en la piel, afonía, hormigueos en mis manos, dificultad respiratoria, mareos... Aún así, seguí cumpliendo con todos los compromisos que, con gusto, siempre atiendo, pero a medida que pasaba el tiempo mi ansiedad fue creciendo, hasta que un día le supliqué a mis managers que cancelaran todo lo que tuviera que hacer. Esta situación estaba acabando conmigo. Necesitaba parar," confiesa Cantó, que hace referencia a cómo ha afrontado estas complicaciones de cara al público: "Luego vinieron las excusas. Que si mala conexión de Internet, que si falta de medios... todo por no saber cómo encajar un problema que me sucede desde mi anterior etapa en el grupo y que este confinamiento ha sacado a relucir."

Antecedentes

Remontándose cinco años, el murciano ha recordado una situación similar de su época en Auryn: "Habíamos tenido una firma de discos, en la noche me desperté a las 5 de la mañana, temblando y con 38,5 de fiebre. Llamamos a un médico y después de hablar con él un buen rato, me hizo entender que mi mente estaba al límite. Y mi cuerpo me avisaba."

Además, el ganador de 'Tu cara me suena 5' no duda a la hora de disculparse: "Siento muchísimo no haber podido cumplir con la PreParty de Eurovision Spain, en la que solo alcancé a decir dos frases a petición del director de la gala. Tampoco con más de la mitad de la promo del single de mi adorada Pastora Soler. Y lo que más me duele: el sufrimiento que le causa a mi familia, amigos, fans y compañeros de trabajo." Y para terminar ha querido lanzar un mensaje de optimismo en estos tiempos revueltos: "Sé que vamos a salir de esto, y que aquellos que, como yo, sufren lo mismo, serán libres y volveremos a respirar con normalidad. Queda muy poco. Y cantaré... cantaré. Gracias. Sinceramente, Blas."