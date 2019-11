David Lafuente (Auryn) sale del armario y se declara a Junior Ferbelles: "El amor no se debe callar"

Aunque ya no debería ser noticia que un cantante, actor o presentador haga pública su sexualidad, lo cierto es que continúa siendo necesario para combatir la homofobia con una mayor visibilidad. El cantante David Lafuente, exintegrante del grupo Auryn, ha hablado por primera vez de su orientación sexual en redes sociales, donde ha confirmado su relación con el también artista Junior Ferbelles.

Junior Ferbelles y David Lafuente

"No sé por donde empezar a describir nuestra conexión. Eres la luz de esa luna, la sal del mar que estamos pisando en la foto y el azul del cielo", comenzaba escribiendo en su cuenta de Instagram. "Gracias por enseñarme que la vida tiene sentido cuando no lo parece, gracias por aparecer aquel día cuando estaba hecho una mierda y sin ganas de seguir. Porque tú sí me conoces, tú sí te ríes de mis chorradas y me entiendes y te hago bailar y bailas. Te quiero y sé que nos quedan muchos universos que mirar y lunas y mares que pisar. Ahora mi barco lleva tu nombre y quiero navegar hasta que los remos se partan, entonces nos dejaremos llevar, porque juntos, todo lo que venga será increíble", relata Lafuente.

Con esta declaración pública, el cantante deja claro que no teme a la posible reacción de algunos de sus seguidores: "Y si ahora me deja de seguir gente por esto, adelante. El amor no se debe callar, el amor es para vivirlo y ser libres con él". Así reivindicativo se muestra ahora el exmiembro de Auryn tras hablar abiertamente de su sexualidad.

Más allá de Auryn

Tras la disolución de la boy band Auryn, Lafuente inició su carrera en solitario con la publicación de singles como "Acércate", "Solito" y "Quiero olvidarte", así como la novela "La negra historia de Jimmy Mortimer". En 2020 recorrerá parte de la geografía española con "Tour Invencibles", una pequeña gira que pasará por locales de Madrid, Valencia y Barcelona, entre otros.