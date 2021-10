El éxito de César Millán en 'El encantador de perros' hizo que Mediaset quisiera encontrar a su propio adiestrador español. Por eso, en 2010 lanzaron 'Malas pulgas', el formato que dio a conocer a Borja Capponi. Ahora, el entrenador canino denuncia la forma en la que dejaron de contar con él y relata el infierno que vivió tras dejar el programa.

Borja Caponni, en 'Malas pulgas'

Las acusaciones de maltrato animal que recibió Capponi y el fichaje de Millán en Cuatro hicieron que el recorrido televisivo del adiestrador fuera muy corto. De hecho, aunque sí se grabó la segunda temporada de su formato, no se emitieron en la cadena hasta dos años después. Esta decisión provocó que Capponi tuviera serios problemas económicos, terminase trabajando en supermercado y suplicase desesperado a la productora del espacio: "Llamaba a BocaBoca todos los días llorando", aseguró en una entrevista a Cadena Ser.

Sin embargo, Capponi detalla cómo recibió una llamada que le decía "pon Cuatro", en ese momento, pudo ver la promo de las nuevas entregas de 'Malas pulgas', aunque nadie le había comunicado nada. La emisión de la segunda temporada le permitió retomar el contacto con Mediaset, pero, finalmente, no volvieron a trabajar juntos. Pese a que se siguen reponiendo todos los programas del formato, Capponi aseguró que no recibe ninguna compensación económica: "En total, por las dos temporadas, me dieron 20.000 euros. ¡A mí me estafaron!", sentenció.

Cuenta su peor momento

Aunque el éxito de Capponi en la televisión fue bastante fugaz, el adiestrador decidió abrir un canal de YouTube en el que relató la mala situación por la que pasó tras dejar la pequeña pantalla. "Caí en una depresión y me quise suicidar. Solo quería dormir y no pensar", explicó en uno de sus videos. De hecho, compartió con sus seguidores los malos presagios de aquel complicado momento: "Adelgacé 10 kilos y llegué a pensar que tendría que dormir con mis perros en unos túneles", aseguró. Actualmente, Capponi vive "como un ermitaño", según explicó en su entrevista. El expresentador combina la formación con el cuidado de sus animales y el trabajo como adiestrador para particulares.