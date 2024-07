Por Joan Centelles Martínez |

Jorge Javier Vázquez subió la temperatura del plató en la última gala de 'Supervivientes All Stars' del jueves 18 de julio. El presentador sabe lo que es entregarse al show hasta el final, y así lo demostró cuando recibió un regalo de Abraham García. "Abraham, ¿qué me has traído?", le preguntó curioso el presentador, antes de que este rebuscara entre sus pantalones.

Jorge Javier Vázquez segundos antes de que Telecinco cortara la emisión

El tercer expulsado del reality. "¿Pero está lavado o no?", preguntaron varios de los colaboradores, antes de animarlo a que se lo probara. "Yo tengo una ilusión, y lo voy a comentar a dirección.. Va a quedar superelegante", propuso el catalán para alegría y disfrute del público que estaba en plató.

"Vas a ser todo paquete. Yo no sé si te va a caber ahí", bromeaba García sobre la escasa tela que caracteriza a este tipo de bañador. "Esto me lo voy a poner yo porque me apetece", zanjó finalmente el presentador, que recibió la aprobación del programa para hacerlo. Aprovechando una pausa publicitaria que apenas duró un minuto, el presentador se cambió rápidamente. A la vuelta, y como hace al empezar el programa, apareció por la puerta principal, desfilando entre los aplausos del público únicamente con la americana amarilla.

Jorge Javier Vázquez empieza las nominaciones con el bañador de Abraham y luce unas buenas piernas



JAJAJAJA POR FAVOR ????



#SVAllStarsGala5 pic.twitter.com/ify9OEawoR — t v r e a l i t i e s x ???????? (@tvrealitiesx) July 18, 2024

Telecinco corta la emisión

"Ya estoy preparado para las nominaciones. Luego me lo quito todo", prometió Vázquez, que hasta ese momento la chaqueta le tapaba el bañador y solo se apreciaban sus piernas. El programa llegó a su fin y, tras las nominaciones, se quitó la americana para enseñar cómo le quedaba el bañador. Se giró para mostrar su trasero, y fue en ese momento cuando el programa emitió los créditos finales. "Me han cortado", se escuchaba al presentador entre risas cuando ya no aparecía en pantalla.