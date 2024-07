Logan Sampedro se salta las normas de 'Supervivientes All Stars' y recibirá un castigo

Por Alejandro Burrueco Marín |

Logan Sampedro se hizo con el tridente dorado al convertirse en el líder de líderes de 'Supervivientes All Stars' tras su victoria a Bosco Blach en la Noria Infernal. Dicha victoria le otorgó un poder muy importante: poder cambiarse por otro compañero si salía nominado. El pasado jueves 18 de julio Sampedro se vio obligado a utilizar su poder y se intercambió por Lola Mencía, pero con la condición de que no dijese nada a sus compañeros, cosa que no pudo evitar.

Logan Sampedro le explica a Lola Mencía por qué se ha intercambiado por ella en las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

junto a Sofía Suescun Marta Peñate . El líder de líderes incluso tuvo una conversación con la concursante a la que hizo caer nominada dandole los motivos de su elección:. Cuando Sandra Barneda le preguntó si había cumplido la promesa, el concursante dijo que "a medias" o "más no que sí".

"Las promesas cuando se hacen están para cumplirlas, Jorge Javier Vázquez te lo dijo en varias ocasiones y has faltado a tu compromiso como líder de lideres saltándote era prohibición de contar eso a tus compañeros. Vas a ser castigado y creo que no te va a gustar nada", le explicó la presentadora con seriedad. Sampedro admitió su culpa: "Es verdad que no quería contárselo nadie, pero es que fue un contacto visual... Me pilló y luego vino a hablar conmigo. Asumo la culpa".

El castigo de Logan Sampedro

Una vez el concursante supo que sería castigado se quedó pensativo teorizando cuál sería ese castigo: "¿Qué castigo es?". Sin embargo, la dirección del concurso ha decidido estirar el momento y no revelar todavía cuál será ese castigo, así se lo informaba Barneda: "No te va a gustar nada. Lo sabrás a su tiempo". La respuesta fácil sería pensar que Logan Sampedro caerá nominado, aunque se desconoce si será así.