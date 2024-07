Por Alejandro Burrueco Marín |

La gala de 'Conexión Honduras' del domingo 21 de julio comenzaba con Sandra Barneda informando de que 'Supervivientes All Stars' había dado un giro y Sofía Suescun y Marta Peñate se habían reconciliado. No obstante, la gala acabó con ambas peleadas de nuevo y su enfado se trasladó al plató de Madrid a través de sus parejas: Kiko Jiménez y Tony Spina.

Sandra Barneda media entre Tony Spina y Kiko Jiménez en 'Supervivientes All Stars'

: "Con tu permiso y con el permiso de producción, que Kiko quiera vacilar o atacar con temas tan sensibles que han escuchado todos... quiero abandonar el plató. Para mí esto no es un juego.".

"Vamos a dejarlo aquí, esto es entretenimiento y yo no me estoy entreteniendo. Lo siento, sé que Marta me va a entender cuando vuelva y es que no estoy a gusto", seguía el novio de Peñate sofocado por uno de los comentarios de Jiménez. Por su parte, Barneda se mostraba conciliadora, pero no pudo evitar la marcha de Tony Spina: "Esto es un programa de televisión y vamos a no personalizar, vamos a tratar de mantener la calma".

El comentario que desató a Spina

"Él quería montar el 'show' del que se aprovecha él y su novia allí. ¿Pero se puede hacer eso de levantarte e irte? Se ha visto acorralado por la situación que ha vivido su pareja allí, que ha perdido muchos puntos porque no se le puede llevar la contraria", decía Jiménez una vez abandonó Spina el plató. No obstante, Adara Molinero defendió a la pareja de Peñate señalando qué era lo que le había hecho estallar: "Has dicho: 'baby show' y lo hemos escuchado todos".