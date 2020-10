'Brave New World', cancelada por Peacock tras una sola temporada

A diferencia de la política de renovaciones aplicada por parte de Disney+ o Apple TV+, Peacock no está dando continuidad a sus primeras propuestas originales. La primera baja de la plataforma de streaming de NBCUniversal ha sido precisamente su título de lanzamiento más llamativo, 'Brave New World', que ha sido cancelado tras no haber recibido la acogida esperada.

Alden Ehrenreich en 'Brave New World'

Al no contar con los datos de audiencia, es complicado valorar hasta qué punto la adaptación de "Un mundo feliz" puede haber sido un fracaso, pero lo que está claro es que Peacock sienta un precedente con esta cancelación. Como apunta Deadline, el presupuesto de la primera temporada rondaría los 100 millones de dólares, por lo que se había convertido en la gran producción que debería abanderar el lanzamiento del servicio a mediados de julio.

"No habrá segunda temporada de 'Brave New World' en Peacock. David Wiener creó una adaptación provocadora y cinematográfica. Estamos agradecidos al reparto y al equipo que dieron vida a este mundo. Esperamos contar más historias junto a David en el futuro," reza el comunicado de la plataforma con el que se ha anunciado la ejecución definitiva de la ficción.

Viaje frustrado

Desde que comenzara su desarrollo en 2015, 'Brave New World' pasó por varios hogares. En principio, el proyecto iba a ser una asociación entre Amblin y Syfy, pero más adelante, en 2019, recibió luz verde por parte de la cadena de pago USA Network. No obstante, ante la creación de Peacock, NBCUniversal optó por convertirla en su buque insignia de lanzamiento, pero el resultado no ha acompañado a las expectativas. En España, podemos ver este relato distópico a través de StarzPlay.