Bronca de Carlos Sobera por comentarios homófobos en 'Supervivientes 2020': "Da vergüenza ajena"

Carlos Sobera reunió este martes a algunos de los concursantes de 'Supervivientes 2020' para hacerles reflexionar sobre su comportamiento y su lenguaje en los Cayos Cochinos. El grupo de Ana María Aldón, Barranco, Rocío Flores e Ivana lleva días realizando bromas con tintes homófobos a Avilés y el programa ha querido pararles los pies antes de que el tono y la repercusión de sus comentarios vaya a más.

Los mortales de 'Supervivientes 2020' reciben un toque de atención por sus comentarios homófobos

En la playa de los mortales se han podido escuchar recientemente apelativos como "suelta plumas" o "maricón", comentarios sobre si Avilés desea "un buen tronco en la mano" y preguntas impertinentes como "¿te imaginas a José Antonio de activo?" o "¿alguna vez ha estado en el armario?". Los náufragos pudieron escuchar sus propias palabras, tras lo cual Sobera afirmó no querer organizar un "consejo de guerra" pero reconoció sentir "vergüenza ajena".

"Entiendo que esas bromas forman parte del ADN sociológico de algunas personas", indicó, pero añadió que "habrá mucha gente viendo el programa y se puede sentir aludido y ofendido". "Solo queríamos reflexionar sobre algunos vicios del pasado que aún perduran en el lenguaje y dan una imagen de vosotros que no es lo bonita que merecéis", hizo entender el presentador a los concursantes.

Sobera defiende a sus compañeros

Si bien los mencionados supervivientes pidieron disculpas y aclararon que no habían querido ofender a nadie, Avilés dio la cara por ellos y defendió no sentirse molesto por los comentarios sobre su homosexualidad: "Te prometo que no es ni una burla ni una ofensa hacia mí". "Nos decimos ciertas cosas a la cara pero no nos ofendemos ni burlamos. Por lo menos yo nunca me lo he tomado como una burla", confesó el periodista. Sobera, no obstante, insistió en el ejemplo social que puede ejercer un programa como 'Supervivientes'.