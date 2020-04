Rocío Flores lanza un mensaje a Rocío Carrasco y revela el motivo real por el que entró a 'Supervivientes'

Desde que José Antonio Avilés y Rocío Flores han roto su amistad, un tema que parecía tabú ha salido a la luz en 'Supervivientes 2020'. El colaborador de 'Viva la vida' no ha dudado en cargar contra la que fuese su amiga por el enfrentamiento que mantiene con su madre Rocío Carrasco y ha querido hablar claramente de la sentencia que existiría a raíz de unas presuntas agresiones realizadas por la concursante del reality. Esta se ha defendido en todo momento pero no ha sido hasta la emisión de la décima gala del espacio cuando ella misma ha cedido a hablar del tema sin tapujo alguno. Lo ha hecho de forma 'íntima' con Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha aprovechado la confianza existente entre ambos para hablar con Rocío Flores de sus sentimientos hacia su madre y es que en uno de sus enfrentamientos con Avilés, esta ha dejado claro que quiere por igual a sus dos padres, algo que sin duda ha sorprendido a Vázquez. "Yo jamás he hablado mal de mi madre, ni lo voy a hacer", ha empezado diciendo, para después reconocer que "claro que me gustaría tener una buena relación con ella, igual que cualquier persona normal (...) igual que la relación que tienes tú con tu madre. ¿Que me encantaría? Sí, evidentemente". "Mi familia está por encima de absolutamente todo", ha sentenciado la hija de Antonio David Flores, que presenciaba la escena totalmente roto en el estudio.

Rocío Flores en 'Supervivientes 2020'

Su hermano, la razón por la que entró

El presentador le ha preguntado a la concursante si cree que su madre la estará viendo. "Ella dijo que si se emitía en Netflix lo vería", ha bromeado primero, para después reconocer que si le gustaría que le viese. Después, no ha tenido tapujo alguno en lanzar un directo mensaje a su progenitora: "Estaría bien un acercamiento, no solo por mí, especialmente por el que viene detrás mío (su hermano), para mi él es lo primordial". Totalmente rota, sin poder parar de llorar, esta ha confesado que precisamente, la estabilidad de su hermano es el motivo real por el que decidió entrar el concurso de Telecinco, tal y como ella ha decidido revelar por primera vez desde que entró.

"No he venido para aprovecharme de la imagen de nadie. Siempre se ha dicho que estoy aquí porque estoy ahogada por las deudas de mi padre y te juro que entré aquí porque pensé en mi hermano y quería ayudar lo máximo posible, a él y a mi hermana Lola (...) todos sabéis que mi hermano es una persona especial y quiero que no le falte de nadie. Quería entrar para que él tenga el futuro asegurado, lo demás me sobra", ha explicado Flores, totalmente derrumbada y dejando por tanto claro que el dinero que gane en el concurso irá destinado a darle un futuro estable y seguro a su hermano.

¿Quiere pedirle perdón?

Paralelamente, Flores ha querido dejar claro que su vida "va más allá de ese episodio", en referencia al día en que presuntamente agredió a su madre, algo en lo que Vázquez ha optado por apoyarla. "Es injusto que te persiga un acontecimiento que casi todos desconocemos (...) lo que hemos visto en el concurso dista mucho de la imagen de mujer agresiva que se ha estado intentado dar hasta ahora", ha afirmado el presentador. Por último, Vázquez le ha preguntado a Flores si cree que debería pedirle perdón a su madre por algo y la respuesta de esta sin duda no ha podido ser más tajante: "No".