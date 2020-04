Ivana y Hugo rompen en 'Supervivientes 2020' con ella creyendo estar embarazada

Hugana, la relación sentimental entre Hugo Sierra e Ivana Icardi que nació en los Cayos Cochinos en medio de un mar de sospechas, ha llegado a su fin... aunque fruto de su amor podría haber surgido un vínculo que los uniría para siempre. Los concursantes de 'Supervivientes 2020' llevaban días manifestando frialdad y dudas sobre su noviazgo hasta que finalmente han mantenido la esperada conversación que tenían pendiente.

El encuentro de la ya expareja se ha llevado a cabo a través de la valla que divide a los grupos. Aunque Ivana se acercaba con actitud conciliadora, él le paraba rápidamente los pies y le hacía saber su decisión: "No sé si te acordaras que te dije que si una persona no me encanta, no estoy con ella y que si veía cosas que no iban bien, no iba a forzar. Están pasando cosas que no he hacen bien a ni ti ni a mí”.

Hugo e Ivana rompen en 'Supervivientes 2020'

Sin ser excesivamente tajante, Hugo reconocía que tomaba esta decisión "siendo egoísta por primera vez en mi vida", pese a que el uruguayo se siente solo en el reality y la ruptura le "duele mucho". "Yo estaba dispuesta a aguantar lo que hubiera que aguantar pero te respeto", contestaba Ivana entre lágrimas.

Mientras él optaba por la soledad de vuelta a su playa, ella se desahogaba llorando con sus compañeros: "Puedo tener mil defectos pero cuando le digo que le quiero y le amo, lo digo de verdad". Por su parte, Adara admitía en plató que Hugo le daba mucha pena porque lo ve "súper triste y en bucle". Así pues, más tarde celebraba que se salvase de la nominación: "Se me ha removido algo (...) se merece una segunda oportunidad".

Ivana, ¿embarazada?

El drama de la ruptura se produce con las dudas flotando en el aire sobre la posibilidad de que Ivana esté embarazada. La concursante reconoce que no le llega la regla y Carlos Sobera ha ofrecido facilitarle un test de embarazo si ella lo solicita. Sorprendentemente, Nagore Robles dejó caer una bomba en plató afirmando que no sería el primer embarazo que se produce en el programa, si bien no quiso dar más detalles: "Ya ha habido alguna superviviente que ha vuelto aumentando la familia".

De momento, Hugo tiene garantizada su permanencia en Honduras porque la audiencia decidió salvarlo de las nominaciones este martes en 'Tierra de nadie'. José Antonio Avilés, Jorge Pérez y Albert Barranco se mantiene en la cuerda floja y saldrán de dudas en la gala de este jueves presentada por Jorge Javier Vázquez.