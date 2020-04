Elena y Hugo Sierra viven su enfrentamiento más duro en 'Supervivientes': "¡Eres muy suicio!"

Si semanas atrás pensábamos que la relación de compañerismo entre Hugo Sierra y Elena Rodríguez se encontraba en un punto completamente estable, todo ha volado por los aires en los últimos días y es que el que fuese ganador de 'GH Revolution' ha vivido unos días de gran tensión con la que fuese su suegra que han desembocado en una gran discusión en plena gala de 'Supervivientes 2020' este jueves 23 de abril. Jorge Javier Vázquez y los concursantes presentes en La Palapa han sido testigos de una agria bronca en la que no han faltado los gritos, los insultos y descalificaciones.

Elena Rodríguez y Hugo Sierra en 'Supervivientes 2020'

Todo ha empezado tras visionar una serie de vídeos en los que se evidenciaba un cambio en la actitud de Hugo Sierra; mucho más pasivo, relajado y sin aportar tanto al grupo. Este cambio ha sido duramente criticado por Elena Rodríguez, que no entiende que además de ser así, este critique su trabajo en la isla. En cuanto ambos han empezado a hablar del tema en directo, los insultos han llegado y Sierra no ha dudado en hablar directamente de asuntos personales de fuera del concurso que les afecta a ambos. "Yo estoy mal desde hace dos semanas, no de ahora (...) es porque extraño mucho a mi hijo Martín", ha afirmado este, algo que no ha gustado nada a Rodríguez. "Déjale fuera, no le nombres aquí (...) haz como hijo mi hija, que en su día luchó en otro sitio por él", ha afirmado gritando Rodríguez, algo que ha desatado una gran batalla.

"El único que siempre me ha respetado es Jesús Molinero, ella es una falsa pero él es un gran hombre", ha dicho Sierra, refiriéndose al exmarido de Elena, con el que no guarda una especial relación. "¡Eres un sucio! Adara, hija mía, no entres en esto por favor. A mi me da igual, te pido por favor que tú no entres, que me da exactamente igual que este señor utilice eso", le ha pedido la concursante a su hija, mientras que Sierra, totalmente indignado, dejaba claro que "estoy harto que ella insinúe cosas que no son (...) aquí, la gran abuela, la madre coraje vamos". "A mi no me manda a callar ella cuando hable de mi hijo, no lo pienso permitir", ha seguido replicando este, completamente indignado.

La opinión del resto

"¡No me escupas cuando hablas, joder! Claro, como te has visto tumbado estos días, ahora quieres sacar este tipo de cosas, que te crees que eres el mejor. Yo aquí he visto cosas que me han horrorizado y ahora lo entiendo todo", ha seguido diciendo totalmente indignada Rodríguez. "Eres una gran mujer, Adara. No cambies nunca mi amor, disfruta y vive la vida y que nadie te apague", ha finalizado. Para concluir el tema, Jorge Javier Vázquez ha querido saber la opinión de Yiya y Jorge, los otros dos miembros del equipo en el que están Elena y Hugo, y estos no han dudado en posicionarse a favor de ella. "Yo sí he notado un cambio a peor (...) él lo atribuye a su hijo y ahí no me voy a meter (...) ha habido un cambio abismal", ha afirmado Yiya, mientras que Jorge le ha dado la razón: "Está apartado, se nota y sé que necesita su propio espacio".