Broncano explica qué ocurrió con el público de 'La resistencia' que pensaba ver a Rafa Nadal: "Me siento mal"

'La resistencia' anunció por sorpresa el 27 de octubre que el entrevistado de la entrega de esa misma noche sería Rafa Nadal. Sin embargo, este encuentro con el tenista se había producido unos días antes, por lo que esa noche, en el teatro donde se hace el programa, se grabaría otra entrega que se emitiría más adelante. Sobre este asunto habló David Broncano la noche del miércoles: "Me siento mal por la gente que vino ayer de público".

David Broncano, en 'La resistencia'

El presentador se dirigió al público del teatro para contar que "ayer vino gente como vosotros, se meterían en Twitter viniendo hacia aquí a ver quién venía, además en la puerta ponía 'viene Rafa Nadal' y hubo gente que dijo: '¡Hostia!'". Además, Ricardo Castella señaló que hasta su hermano le llamó y le dijo si le podía conseguir una pelota firmada. Pero no, no se iban a encontrar esa noche en el teatro a Nadal.

"Como estaba grabado, ayer entrevistamos a otra persona que se emitirá dentro de unos meses", explicó Broncano, sin desvelar el nombre de este invitado. "¡Es que además le presentaste que parecía Rafa Nadal!", señaló Grison y Broncano añadió: "porque encima quien venía es un puto crack de otro deporte, campeón del mundo, pero es una persona menos conocida que Rafa Nadal. Yo presenté: 'Hoy viene el número uno en su deporte, y la gente: 'Madre mía, que ya viene Rafa'".

Pistas del invitado con el que grabaron

Aunque no quisieron revelar la identidad del invitado con el que grabaron el martes, sí que dieron algunos detalles, aparte de que es campeón mundial en su deporte. "No era Rafa, pero si se encuentra con Rafa en un ascensor, le canea", apuntó Castella consiguiendo la reafirmación de Broncano: "Claro, a Rafa lo mata a hostias". Para acabar con este tema, el presentador comentó: "Yo me ponía en el lugar de este hombre, y él sabía que la gente pensaba que iba a entrar Rafa Nadal".