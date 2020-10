El zasca de Rafa Nadal a David Broncano en 'La resistencia': "Creo que Federer no se acuerda de ti"

'La resistencia' dio la sorpresa a todos sus seguidores al anunciar que el invitado de este martes 27 de octubre iba a ser el tenista Rafa Nadal. Es por ello que el programa del martes se convirtió en uno de los más especiales para David Broncano, ya que es gran aficionado al tenis. Pero más allá de eso, tampoco fue una entrega normal ya que todo el equipo del espacio emitido en Movistar+ se marchó a Mallorca, a la Academia que tiene el tenista para grabar la entrevista. Allí, el presentador y el deportista jugaron un partido de tenis donde no pararon de lanzarse pullitas el uno al otro, utilizando a Roger Federer como principal protagonista. Eso sí, lo hicieron con gran sentido del humor y evidenciando la buena sintonía que existe entre ambos.

Broncano ya había mencionado en más de una ocasión su predilección por el tenista suizo que es amigo y uno de los principales rivales de Nadal. Al terminar el partido, los dos se sentaron uno frente al otro para comenzar la entrevista y Broncano explicó que había dormido en "la suite Rafa", que está junto a "la suite Federer". En ese momento, Nadal bromeó con que había dado instrucciones de que no dejaran al presentador dormir en esa habitación. "Hay buena relación ¿no?", preguntaba el conductor de 'La resistencia', algo que el mallorquín afirmó sin ningún problema: "Nos llevamos muy bien. Hablamos mucho".

Rafa Nadal y David Broncano en 'La resistencia'

Aprovechando esa afirmación, el humorista quiso saber si Federer había hablado de él: "Nunca me ha hablado de ti. No sé si sabe quién eres. Creo que no se acuerda de ti. Tengo ese feeling", respondió Nadal rompiendo el corazón de Broncano. "¿Qué dices?", se sorprendió el presentador pensando que a raíz de una entrevista que le hizo al tenista suizo anteriormente había surgido una pequeña amistad. "Pregúntale por mí", le pidió el cómico al invitado, quien accedió fácilmente a la petición: "Tengo que llamarle después y le voy a preguntar".

El partido entre Nadal y Broncano

No fue el único momento en el que Nadal se metía con el presentador por ser fan de Federer. Durante el partido, Rafa aconsejó a Broncano sobre la forma de empuñar la raqueta: "Tienes que cogerla como tu ídolo", le dejaba caer el mallorquín al presentador. "¿Federer empuña continental?", respondió David. El juego se prolongó más de lo esperado y en un momento dado, el humorista no pudo evitar suplicar al tenista: "Venga, hombre, que tú has ganado 13 Roland Garros y yo no he ganado ni a mi primo", bromeó Broncano al ver como Nadal se adelantaba en el marcador. "Sea lo que sea [el resultado] te agradezco este rato, puede ser de los mejores momentos de mi vida", confesó el gallego.

Una entrevista muy honesta

El tenista profesional estuvo realmente cómodo con el presentador y es que en la conversación se habló de todo; desde los "partidazos" que había hecho el deportista contra Federer y Novak Djokovic e incluso de los coches de lujo que tenía "ahí parados". "Hace 6 meses que no cojo ninguno... y alguno no sé si se pone en marcha", admitió Nadal, que a pesar de tener un Lamborghini o un Aston Martin prefiere conducir el Kia. "Es que a día de hoy es mucho más cómodo", confesaba el Nadal.

Sobre Gerard Piqué

Por si fuera poco, a parte de hablar de su relación con Federer, Broncano también le preguntó por su amistad con Gerard Piqué: "Nos llevamos bien también. Es de agradecer que alguien de fuera de nuestro mundo invierta en nuestro deporte. Es positivo sin duda", afirmó. Una vez terminada la entrevista, el equipo de 'La resistencia' agradeció el encuentro con el deportista a través de una publicación en su cuenta de Twitter: "Gracias por dejar que nos creamos un programa de verdad".