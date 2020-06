'OT 2020': Una "brutal" Anaju y el Flavio "más expresivo" sorprenden en el 1r pase de micros de la Gala Final

La final de 'OT 2020' está a punto de celebrarse y los finalistas ya se han enfrentado a su último pase de micros en el que ha primado el buen humor y las grandes actuaciones. Primero, han ido interpretando sus temas asignados, para pasar a una segunda ronda con sus singles y finalizar con las grupales. Quien ha arrancado este ensayo ha sido Nia con "Say Something", que ha emocionado a Ivan Labanda y el resto de profesores solo han tenido buenas palabras para ella, desde "maravillosa" hasta "espectacular".

Anaju, en el primer pase de micros de la Gala Final de 'OT 2020

Le ha seguido su compañero Hugo con "Radioactive", realizando una actuación en la que Noemí Galera ha apreciado el disfrute del concursante: "Te entregas a saco, sin prejuicios. Es un lujo trabajar con alguien así". Sin embargo, el profesor de interpretación sí que le ha querido hacer un apunte: "No le metería ese macarrilla que te sale".

Por su parteEva se ha emocionado al cantar "People help the people": "Estuve a nada de llorar", reconoce. Manu Guix le ha comentado que echa en falta que sea más expansiva en una parte, pero ha matizado que "si lo sientes así, no hay nada que debas cambiar". A continuación Anaju ha hecho una de las interpretaciones más destacadas del pase de micros con "7 rings". "Ella, versátil, la madre que te parió", ha expresado Noemí Galera tras finalizar el número. Esa reacción también la tenían el resto de profesores, como Manu Guix, que aseguraba: "Me ha dejado loco. Es bruta. Es dificilísimo. Máximo respeto. Estás llegando a un nivel de ejecución altísimo. No dejes de darle caña".

La expresividad de Flavio

Flavio, en el primer pase de micros de la Gala Final de 'OT 2020

A continuación, Flavio también ha sorprendido al cantar "Death of a bachelor". "Cuando me has mirado, impones un montón. Te queda tan bien está canción...", resaltaba Galera. Mientras que Guix destacaba que han visto al Flavio más enérgico y más expresivo. Mamen García agradecía que se hubiera lanzado a la piscina con todo lo trabajado Vicky Gómez volvía a destacar la expresión corporal del concursante: "Es un gustazo verte así de libre".

Luego ha llegado el turno de los singles. Nia no ha podido contener la risa en un momento de "8 maravillas" y luego se ha disculpado diciendo que estaba asfixiada. Manu Guix le ha recomendado que haga pausas durante el tema, pero la concursante quiere mantenerla tal cual la compuso. Hugo ha dejado "flipando" a los profesores con su actuación, aunque le han dicho que tenga cuidado porque en ocasiones de iba de tempo. Aparte, Galera le ha recomendado que estudie arte dramático. También cabe destacar la actuación de Eva, que en su single hay silbidos pero ha reconocido que le cuesta mucho hacerlo, por lo que los grabarán para que no tenga que hacerlos en la Gala Final.