La extraña afición de una comensal de 'First Dates': "Subo a gente a casa para que mi pájaro les insulte"

El restaurante del amor de 'First Dates' volvió a abrir sus puertas la noche del viernes 6 de diciembre para emparejar a nuevos solteros. Dos de los protagonistas de la velada fueron Miriam, una joven que se dedica a la hostelería, y Nacho, un estudiante de diseño y desarrollo de videojuegos. Ambos venían de Móstoles y acudían al programa de Carlos Sobera en busca del amor.

Miriam, en 'First Dates'

A lo largo de su cita, los dos comensales hablaron de todo tipo de cosas, en las que parecían estar de acuerdo: hobbies, el tipo de música que les gusta y los animales, que resulta que son la debilidad de Miriam: "Yo vivo encerrada en casa con un montón de animales", revelaba.

Antes de conocer a su pretendiente, Miriam se definió como "una anciana encerrada en casa", ya que explicaba que no hacía mucha vida social. A la pregunta de Lidia Torrent sobre su prototipo de pareja, detalló que venía en busca de un chico inteligente y no de un "cateto". "Me apetece tener pareja porque es la naturaleza del ser humano. Yo creo que todo ser humano necesita tener a alguien a su lado", razonaba la joven.

Nacho, por su parte, explicó que él quería una chica que tenga algo que le diferencie del resto y que, a poder ser, fuera más bajita que él. En cuanto a aficiones, que le gustara salir, algo con lo que iba a chocar con su cita sí o sí y, si no, recordemos que se había definido como una "anciana encerrada en casa". Pero no iba a ser esto lo que más chocara al joven.

Un pájaro peculiar

El momento clave de la cita llegó cuando Miriam comenzó a hablar de sus animales, concretamente de su pájaro, que no debe de tener muy buen carácter. "Le hemos enseñado a hablar y te muerde fuerte y te insulta", relataba, para después dejar caer la bomba en los famosos totales del programa: "Muchas veces subo a gente desconocida a casa para que les insulte. Es muy gracioso y vale la pena verlo". ¿Probará suerte Nacho con el pájaro?