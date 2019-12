Sergio da plantón a su cita en 'First Dates': "¿Me permites ir al baño un segundito?"

Cuando el amor surge entre dos personas, no hay nada ni nadie que pueda interponerse. Lo malo es que al revés funciona con la misma intensidad. Si dos se repelen, es casi imposible que surja algo bonito. Ese fue el caso de Sergio y Jboo, que llegaron al restaurante de 'First Dates' buscando una historia de amor y se acabaron llevando una desilusión.

Sergio y Jboo en 'First Dates'

Entre ambos no había ninguna química y eso se notó desde el primer momento. "Eres un poco soso", le soltó Jboo. "Si me lo dice alguien a quien aprecio, bueno me lo puedo hacer mirar, pero que me lo diga él que es el primer soso. Era el alma de la fiesta, es que a lo mejor me he perdido algo", reaccionó Sergio frente a cámara.

Jboo dejó claro que los chicos tienen que despertarle una chispa, algo que, a la vista de los hechos, no había ocurrido en el programa de Cuatro. Ofendido por sus comentarios, Sergio se levantó y se fue poniendo como excusa ir al servicio. "¿Me permites ir al baño un segundito?" Nada más lejos, se plantó frente a Carlos Sobera: "No puedo. No me ha faltado al respeto, pero no he querido seguir porque tampoco quería decir nada más. Me he sentido anulado, no he conseguido ser yo", aclaró antes de abandonar.

Si es soso, es soso

Jboo, que contemplaba la escena desde la mesa con cara de asombro, dio después su versión de lo sucedido. "Es que el chico era un poco aburrido y se lo he dicho, que era soso. Una es directa", dijo, a lo que Sobera respondió: "Ya, pero es lógico que él se haya sentido un poco molesto".