Bulgaria y Rumanía confirman su vuelta a Eurovisión en medio de las tensiones por la participación de Israel

Ambos países anuncian su regreso al festival coincidiendo con su 70ª edición, que se celebrará en Viena.

Bulgaria y Rumanía confirman su vuelta a Eurovisión en medio de las tensiones por la participación de Israel
©Eurovision.tv
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Domingo 2 Noviembre 2025 12:20 (hace 2 horas)

El Festival de Eurovisión vivirá un doble regreso a su lista de participantes. Bulgaria y Rumanía han confirmado oficialmente que volverán a competir en la 70ª edición del certamen, que se celebrará en Viena en mayo de 2026. El anuncio, publicado a través de las redes sociales oficiales de Eurovisión, llega en medio de un clima de gran incertidumbre dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), con varios países, entre ellos España, planteándose su retirada si se mantiene la participación de Israel.

Bulgaria regresa tres años después de su retirada por motivos económicos. La televisión pública BNT ha comunicado que vuelve a la competición "para promover la cultura y el talento búlgaro ante una audiencia internacional". En palabras de su director general, Emil Koshlukov, "Eurovisión es un escenario donde se encuentran culturas y se comparten historias". Además, añade lo feliz que se encuentra la cadena al poder "brindar la oportunidad a un artista búlgaro de representar a nuestro país ante una audiencia de millones de personas". Desde la organización, el productor ejecutivo Martin Green celebró la noticia y aseguró que este regreso demuestra que seguimos unidos por la música.

Intelligent Music Project, representantes de Bulgaria, en la Semifinal 1 de Eurovisión 2022
Intelligent Music Project, representantes de Bulgaria, en la Semifinal 1 de Eurovisión 2022
Por su parte, Rumanía también volverá tras dos años de ausencia. La televisión pública TVR ha aprobado su regreso al certamen después de analizar las causas de su distanciamiento. "Propusimos reanudar la participación de Rumanía en el Festival de Eurovisión porque, durante los dos años de ausencia, tuvimos tiempo para analizar qué fallaba en la relación entre TVR, la industria musical y los creadores", explicó Dan-Cristian Turturică, presidente y director general de la cadena. Añadió además que "participar en Eurovisión es un trabajo en equipo" y que el país regresa con la intención de "garantizar una representación a la altura del certamen y aprovechar el potencial creativo de nuestros artistas".

Con estos anuncios, la lista de países participantes en Eurovisión 2026 asciende ya a más de veinte, aunque todavía se esperan decisiones clave. España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han advertido que no estarán en el concurso si se confirma la participación de Israel, acusado por la ONU de cometer genocidio contra el pueblo palestino. Mientras tanto, Francia, Alemania e Italia, otros tres miembros del Big Five, mantienen su compromiso con la UER, defendiendo que el festival debe, según ellos, continuar como un espacio cultural y apolítico.

Theodor Andrei (Rumanía), en la Semifinal 2 de Eurovisión 2023
Theodor Andrei (Rumanía), en la Semifinal 2 de Eurovisión 2023

Una edición histórica marcada por la polémica

Eurovisión 2026 se celebrará en Viena once años después de la victoria de Conchita Wurst. El certamen tendrá lugar los días 12, 14 y 16 de mayo en el Wiener Stadthalle y conmemorará el 70º aniversario del festival en un momento especialmente convulso. La organización trabaja a contrarreloj para garantizar la estabilidad del evento, mientras se rediseña la imagen oficial y se revisan las normas del televoto tras las controversias de los últimos años.

El regreso de Bulgaria y Rumanía representa un nuevo cambio para el concurso y un claro posicionamiento en el debate de participación o no en el certamen si Israel entra en la lista. Sin embargo, el futuro del festival sigue siendo incierto, dado que la decisión sobre la participación de Israel se tomará en diciembre y de ella podría depender el número final de países que pisen el escenario de Viena.

