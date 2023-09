Por Beatriz Prieto |

El martes 19 de septiembre, 'GH VIP 8' estrenó por todo lo alto su "máquina de los deseos" al tentar a Oriana Marzoli con gastar 12.000 euros del premio total a cambio de ver a su novio, Daniele Dal Moro, durante tres minutos. La venezolana protagonizó todo un episodio de llantos y súplicas, segura de aceptar la propuesta del programa, algo que cambió radicalmente en la recta final, cuando Marzoli rechazó gastar el dinero por una razón que quedó oculta a los espectadores de la gala.

Oriana llora en 'GH VIP 8' ante la posibilidad de ver a su novio

Horas después de que se diera a conocer la intención de Marzoli de abandonar el reality,, momento en el que salió corriendo hacia el lugar: "Me voy ya, me importa una mierda lo que digáis". La venezolana entró en la estancia, vacía, donde recibió, lo que desató su llanto por el corto período de tiempo.

"No, tres minutos no. Lo dejas aquí porque si no, me matan. Pero doce mil los pago", aseguró Marzoli, quien acabó suplicando para ver a su pareja a quien el programa "encerró" en una enorme jaula en uno de los jardines de la casa. Mientras, la concursante trataba de salir del confesionario, entre lágrimas, sin dejar de suplicar para verlo. "Sabes que es una de las grandes novedades de este año. Piensa en la decisión que quieres tomar", le recordó Flich. Unas imágenes que el resto de sus compañeros, comprensivos con la situación de la venezolana, pudieron ver en directo antes de poder acudir a apoyarla.

12.000€ por ver a su novio durante 3 min ???? ¿Creéis que Oriana va a aceptar?



???? Si, y hace bien

?? No, aún es muy pronto#GHVIPLímite1 pic.twitter.com/uQTDfg01Mj — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2023

"Iba a llamar a la policía"

En un momento de la gala, además, se pudo ver cómo Marzoli gritaba en italiano contra una puerta, arropada por sus compañeros. "Está intentando oírle", explicó Flich, antes de matizar que "Daniele ya no está, volverá si Oriana decide pagar esos 12.000 euros que se descontarían del premio del ganador". Una tentación que, después del arrebato, Marzoli decidió rechazar para sorpresa de la audiencia que no había estado atenta al directo, puesto que fue ahí donde los concursantes desvelaron la razón que había tras su decisión: la venezolana había podido hablar con Daniele.

"Se lo veía supercabreado", comentaba una de las concursantes a Marzoli, quien explicó de su novio que "pensaba que me iba a ver", antes de que Flich conectara con la casa desde el plató. Asimismo, se pudo ver a Alex Caniggia hablando con los habitantes de la cueva sobre lo que había pasado entre la pareja, que no se había visto, pero "han hablado y ya está". "Estaba gritando como un loco, pateando la puerta y diciendo que iba a llamar a la policía", explicó el argentino, ante la sorpresa de sus compañeros.