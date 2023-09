Por Beatriz Prieto |

'GH VIP 8' tentó la noche del martes 19 de septiembre a Oriana Marzoli con la posibilidad de ver a su novio, Daniele Dal Moro, a cambio de 12.000 euros. Una propuesta que desató los nervios de la venezolana, a quien muchos colaboradores criticaron en plató por la dependencia que manifestaba hacia su pareja tras solo cinco días sin verlo. Entre ellos, Marta Peñate, cuya crítica fue respondida por la madre de Marzoli con un golpe bajo en relación a su vida personal.

Cristina Marzoli y Marta Peñate se enfrentan en 'GH VIP: Límite 48 horas'

y que a los cuatro días esté llorando de esa forma, cuando tenemos a los de la cueva que realmente lo están pasando mal", opinó la canaria, ante la defensa de Cristina de la actitud de su hija, tras lo cual añadió que. Aunque la madre de Marzoli aseguró que "no voy a entrar en esas tonterías", no tardó en lanzar una pulla a Peñate que fue muy mal recibida tanto en plató como en redes.

"Tontería quizás es que yo te vea bailar hace rato en plató, en una situación tan delicada como la que estás viviendo", criticó Cristina, en referencia al fallecimiento del padre del novio de la colaboradora, Tony Spina, hace apenas unos días. "Te las das de una ética y unos valores y resulta que no los estás demostrando", añadió la madre de la concursante. "Esto es muy fuerte, lo que me acabas de decir. Esto no te lo voy a consentir ni a ti, ni a nadie. De tal palo, tal astilla", estalló Peñate, quien no pudo contener el llanto mientras Marta Flich trataba de consolarla.

"Mi novio me ha pedido que venga"

Ante el injusto y desacertado reproche de Cristina, Peñate se vio obligada a explicar que "mi novio me ha pedido que venga, porque sabe que me encanta mi trabajo y porque para su padre, que ha fallecido hace cuatro días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía". "¡Usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin!", remató la colaboradora, despertando una ovación entre los presentes.

Animada por Flich, Cristina procedió a pedir perdón a Peñate, sin convencerla lo más mínimo: "Obviamente, si te has sentido mal, te pido disculpas. Pero quiero que sepas que yo también he querido muchísimo al señor Antonio". "Pues eso no se le hace a mi novio", replicó Peñate, quien insistió en que "lo que acaba de hacer es lo más bajuno que he visto en televisión en los últimos tiempos", en medio de las mismas críticas de otros colaboradores.