Luca Dazi, obligado a abandonar el Paleolítico de 'GH VIP 8' por un ataque de nervios

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En la primera gala de la octava edición de 'GH VIP' se dividió a los concursantes en dos grupos. La gran mayoría se quedó en la casa, pero seis participantes fueron a la 'cueva del pasado'. Entre los que conviven en el Paleolítico se encuentran, entre otros, Carmen Alcayde, Luca Dazi y Gustavo Guillermo, el chófer de la María Teresa Campos.

La cueva del pasado de 'GH VIP 8'

Los famosos que están en la zona del presente debían restar 3.000 euros del premio final si querían llevarles una cesta de comida a los 'cavernícolas'. Finalmente, Karina en nombre de todos aceptó este trato.

A lo largo de la noche, Ion Aramendi conectó con los habitantes de la cueva del pasado. En una de esas veces, el presentador anunció a los concursantes que su situación podría "mejorar un poco". Fue en ese momento cuando los participantes, que pensaban que abandonarían esa estancia de la casa el domingo, se dieron cuenta que continuarían unos días más. Por esta razón, Luca Dazi sufrió un ataque de nervios y tuvo que abandonar momentáneamente el programa para ser atendido por los médicos.

Tras varios minutos, Aramendi volvió a conectar con los seis participantes del Paleolítico y vio que faltaba el exconcursante de 'MasterChef'. Los compañeros del tiktoker compartieron con el presentador lo que sucedía: "Le ha dado un poco de ansiedad, nada serio". Carmen Alcayde también quiso hacer una apunte: "Es un poco de agobio, nada excesivo, pero está bien. Hemos aguantado pensando que el domingo era el día final, pero al decirnos tú 'un poquito' nos hemos agobiado".

Luca Dazi vuelve a la cueva

Unos instantes después, la cueva recuperaba a su integrante y este hablaba con el presentador para comentarle lo sucedido: "Estoy mejor, me ha dado un ataque porque yo tenía idealizado que hoy volvíamos a la casa. Hoy ha sido un día muy intenso, no hemos podido salir de aquí, esto es más difícil de lo que parece".

A pesar del mal trago que se ha llevado el tiktoker, Luca Dazi ha querido enviar un mensaje a su familia para que no se preocupasen: "Quiero que mis padres estén tranquilos, estoy muy bien, estoy fuerte. Lo que pasa que he empezado que he empezado a temblar, me ha dado un ataque". Más tarde, el concursante tuvo la opción de salir de la Prehistoria a cambio de 10.000 euros, pero rechazó la oferta, al igual que el resto de sus compañeros.