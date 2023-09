Por Beatriz Prieto |

Cinco días después de que arrancara 'GH VIP 8' con una gala que concluyó con el anuncio del fichaje del exdeportista olímpico Javier Fernández, Marta Flich conversó por fin con el expatinador en la gala del martes 19 de septiembre para conocer sus impresiones antes de entrar en la casa. Un debut que, como confirmó la presentadora, se daría en la cita del jueves 21 de septiembre.

Marta Flich conecta con Javier Fernández desde el plató de 'GH VIP 8'

Tras saludar a Fernández, a quien, Flich quiso saber "por qué te has decidido a entrar en la casa". "Es un reto. No soy persona de hacer mucho reality, pero algo me ha nacido de dentro., un reto para mí mismo y vamos a pasar un tiempo inolvidable", confesó el exdeportista, de quien la presentadora comentó que "te sientes al cien por cien entonces".

El medallista olímpico y múltiple veces campeón del Mundo, Javier Fernández López, entrará el jueves como concursantes oficial en #GHVIP ¡Viene a por la victoria! ???? #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/udKcGZrNgn — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2023

"¿Crees que puede ser una de las competiciones más difíciles a las que te has enfrentado?", planteó la presentadora. "Si no es de las más difíciles, la que más. Todas han sido de patinaje y esto es totalmente nuevo, como si volviera a empezar desde cero", reconoció Fernández, tras lo cual confesó que no descartaba convertirse en el ganador de la edición. "Creo que todos nos visualizamos ganadores. Cuando entras no sabes dónde puedes llegar. Intentarlo, creo que todos los vamos a hacer", añadía el expatinador.

Entrará en el lugar de Pedro

Flich confirmó que el madrileño entraría en el reality el jueves 21 de septiembre, cuando Pedro García Aguado abandone la casa como concursante infiltrado: "Lo harás como concursante oficial. De olímpico a olímpico". Asimismo, la presentadora explicó que "eres una parte fundamental para que se lleve a cabo" el descubrimiento del infiltrado, al igual que desveló que las medallas que lo acompañaban "jugarán un papel clave en el juego del infiltrado".