Por Beatriz Prieto |

Justo una semana después de que 'La revuelta' manifestara su hartazgo por los continuos sabotajes contra sus invitados desde 'El hormiguero' a raíz de la cancelación en extremis de la visita de Jorge Martín, el programa de La 1 volvió a abrir sus puertas para el campeón de Moto GP sin obviar lo ocurrido. De hecho, David Broncano lo enfocó con su habitual humor, al que se sumó el propio invitado, quien volvía al teatro a pesar de haber podido grabar su entrevista después de la protesta del equipo de Televisión Española.

Jorge Martín en 'La revuelta'

, bromeó Grison , cuando Broncano procedió a anunciar al invitado. El presentador procedió a dar paso a Martín,. El deportista decidió unirse al ambiente de cachondeo del programa al soltar un "sorpresa" tras saludar al jienense, con el que hizo reír a todos los presentes. "¿Esto no se había grabado ya con Pedro Sánchez detrás y con el dinero de todos?", planteó Grison, ante lo que Broncano respondió que

"¿Qué pasó, te han pegado allí en el otro lado?", bromeó además el colaborador, dado que Martín tenía un golpe en la mejilla. "Una cosa es la lucha de audiencias y otra es pegar a la gente", apuntó Broncano, con humor, mientras que Martín añadió que "en una semana ha pasado mucho", antes de aclarar que se había caído con la moto en el entrenamiento. "Qué casualidad, ¿no? (...) Ya me estaba imaginando en el camerino: '¡A Televisión Española, no! ¡Pah!", se cachondeó el presentador, quien reconoció que "me gusta tu actitud de 'no hago declaraciones'".

"Sé que lo has pasado mal"

Grison intervino entonces para preguntar si "no se va a aprovechar nada de la otra entrevista", ante lo que Broncano dejó caer que "luego igual se podría poner un poco" y añadió que "está guardado para el archivo de Televisión Española, lo pondrán dentro de veinte años". "Vaya semana guapa, ¿eh, Jorge? Cómo te lo has pasado. En una semana has sido todo: campeón del mundo, invitado de televisión, cortina de humo, rehén...", remató Broncano, cerrando la broma para proseguir con la entrevista.

Vaya semanita guapa ha echado @88jorgemartin. Se ha hablado de otras cosas pero lo importante es que es CAMPEÓN DEL MUNDO 🏍️ pic.twitter.com/h6T4JepkVM — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 28, 2024

Cerrada ya la próxima entrevista, que no se diga. Nos vemos dentro de un año @88jorgemartin, el 27 de noviembre de 2025 #LaRevuelta pic.twitter.com/4hoM8RVckL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 28, 2024

Se iniciaba así un encuentro con el campeón del mundo en el que incluso intervino su madre desde el palco, y en la que el presentador aprovechó para acordar, con humor, una entrevista para dentro de un año. "El chaval es un máquina, yo no querría estar en su pellejo", comentó Grison. Fue entonces cuando Broncano procedió a disculparse públicamente con Martín, a quien "te lo he dicho en privado": "Te has visto en una guerra que no era la tuya y yo siento mucho que hayas sido víctima de todo esto, porque a ti ni te iba ni te venía. Sé que lo has pasado mal y te agradezco que hayas venido igualmente y empatizo con la movida". "He estado más tranquilo. Estoy a gusto", reconoció el campeón, al recordar la anterior entrevista, con todo lo que ocurrió.