Jorge Martín se pronuncia en el 'Telediario' de TVE sobre la polémica de 'La revuelta' y 'El hormiguero'

Por Beatriz Prieto |

El miércoles 27 de noviembre, 'El hormiguero' abría sus puertas para el campeón mundial de Moto GP, Jorge Martín, después de que su frustrada visita a 'La revuelta' colmara la paciencia del equipo liderado por David Broncano, que denunció los descarados sabotajes del programa de Antena 3 a sus invitados. No obstante, horas antes de su visita a Pablo Motos, el deportista apareció en el 'Telediario 1', después de que les concediera una entrevista tras ganar el título.

Jorge Martín concede una entrevista al 'Telediario' de Televisión Española

"Más allá de lo puramente deportivo, nos habla por primera vez dey que casi eclipsa su victoria", señalaban desde el informativo, después de plantear varias cuestiones a Martín sobre su carrera deportiva, en referencia aen esta última semana.

"Sí que se ha hablado más de mí. Alguna persona mejor, alguna persona peor", se pronunció Martín. El deportista, además, aseguró que "me llevo bien tanto con Pablo como con David", antes de compartir un único deseo en medio de esta situación: "Yo al final quiero pasármelo bien, disfrutar de este título, siempre he soñado con ser campeón del mundo de Moto GP".

El comentario de Pablo Motos

Por el contrario, horas más tarde, en 'El hormiguero', Motos eludió por completo lo ocurrido en la entrevista y disfrutó de la visita de Martín como si nada hubiera ocurrido. No obstante, el presentador no pudo evitar hacer un comentario al recibir al campeón, que apuntaba a ser una clara referencia a lo ocurrido, cuando el invitado alabó que le hubieran puesto "We Are The Champions", de Queen, para recibirlo: "Para recibirte, que últimamente estás muy solicitado".