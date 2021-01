Así han sido las Campanadas 2020-2021 y sus audiencias en los canales autonómicos

Como es tradición en la pequeña pantalla, cada 31 de diciembre las cadenas se visten de gala y preparan unos programas especiales para despedir un año y dar la bienvenida al siguiente junto a la audiencia. No solo los canales generalistas nacionales, las autonómicas también se vuelcan con la retransmisión de las Campanadas desde lugares emblemáticos de cada comunidad, de la mano de rostros populares para los espectadores de cada zona.

Este año, a excepción de Canal Extremadura, todos los canales públicos autonómicos han contado con su propia retransmisión de las Campanadas desde sus lugares de origen, y por ello, desde FormulaTV queremos analiza cómo ha sido cada uno de estos programas tan especiales en la última noche del 2020 y las audiencias que han conseguido, según datos recogidos en el informe realizado por Dos30 con datos de Kantar Media.

À Punt Carolina Ferre y Eugeni Alemany

Campanadas en À Punt

Por tercer año consecutivo, À Punt se decantó por una apuesta segura: la entrañable y divertida pareja formada por Carolina Ferre y Eugeni Alemany. Al igual que los años anteriores, los presentadores fueron los protagonistas de un especial previo, titulado 'A la merda 2020', donde ambos protagonizaron surrealistas y desternillantes sketches narrados en formato de falso documental. Tras este espacio, comenzó la retransmisión en directo de las Campanadas desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con los conductores en pijama. Eso sí, Ferre se quitó el batín para mostrar su vestido de gala. "Tolerancia, salud, trabajo, amor, humor... Todas esas cosas que nos tienen que unir. Y haced caso, esto lo tenemos que frenar entre todos", comentaba la valenciana segundos antes de cerrar 2020. Después de las 12 uvas, Alemany y Ferre disfrutaron de un maravilloso espectáculo pirotécnico.

La pública consiguió unos excelentes resultados al reunir a 321.000 espectadores y anotar un 12,9% de share, convirtiéndose en la emisión más vista del año en À Punt y en una de las más seguidas de su historia. El minuto exacto de las Campanadas fue seguido por 350.000 valencianos con un 13,5% de media, siendo la tercera opción por detrás de La 1 y Antena 3.

TVG Xosé Ramón Gayoso y Ana Peleteiro

Campanadas en TVG

Televisión de Galicia apostó un año más por uno de sus presentadores estrella, Xosé Ramón Gayoso, que daba comienzo a la retransmisión por 35ª ocasión y lo hacía al lado de una debutante, la atleta Ana Peleteiro, que es la actual campeona de Europa de triple salto en pista cubierta. El presentador de 'Luar' explicaba que ambos se encontraban "en uno de los lugares más hermosos del planeta", la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, para dar comienzo al año nuevo. En esa misma plaza, se pudo ver cómo se realizaba una quemaida para acabar con todo lo malo de este fatídico 2020.

El presentador, al finalizar las Campanadas, afirmaba que "algo que nace siempre es bonito y lleno de esperanza", por lo que deseaba un feliz 2021 a todos los gallegos. Una felicitación a la que se sumaba la atleta, que también pedía salud para todos. Un total de 167.000 espectadores acompañaron a Gayoso y Peleteiro en la entrada al año nuevo, obteniendo así un 14,5% de share.

TV3 Lídia Heredia, Helena Garcia Melero y Cristina Puig

Campanadas en TV3

TV3 escogió para despedir al 2020 al trío de mujeres formado por las presentadoras Lídia Heredia, Helena García Melero y Cristina Puig, que dieron la bienvenida al año en un plató al aire libre, situado en el parque del Tibidabo de Barcelona y con una enorme pantalla detrás de ellas, en la que se podían ver a decenas de persona tomándose las uvas con ellas en una masiva videollamada. La cadena pública catalana no solo quiso hacer un guiño a la forma de comunicación estrella durante esta pandemia, sino que también recordó el enorme esfuerzo realizado por los trabajadores esenciales que durante el confinamiento estuvieron al pie del cañón para hacernos la vida más fácil. Las presentadoras pusieron en valor la labor de sanitarios, farmacéuticos, personal de limpieza, agricultores, dependientes y periodistas, además de realizar un alegato a favor de la inversión en investigación científica.

Durante la retransmisión, diversos periodistas y presentadores catalanes han pronunciado un breve mensaje, también utilizando el formato de la videollamada. Por ejemplo, Marta Torné recordó a los mayores que viven solos. Más tarde, durante la emisión como tal de las doce campanadas, la cadena pública apostó por la pantalla partida, en la que se podía ver la ciudad de Barcelona iluminada de noche y a las presentadoras comiéndose las uvas. Tras ello, se mostró el espectáculo de fuegos artificiales que han dado paso al 2021.

La retransmisión de las Campanadas fue lo más visto del día en la cadena pública, con 1.199.000 espectadores y el 39,2% de cuota de pantalla. El primer minuto del 2021, justo a las 24:00, es el momento que congregó a un mayor número de espectadores frente al televisor en toda la historia de TV3, con 3.390.000 espectadores.

Telemadrid La Terremoto de Alcorcón, Óscar Martínez y Carmen Alcayde

Campanadas en Telemadrid

Telemadrid optó por Carmen Alcayde, La Terremoto de Alcorcón y Óscar Martínez como presentadores para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021 desde la Puerta del Sol. Dentro del especial Campanadas, la pública emitió el concierto de Nacho Cano en una plaza vacía donde solo se escuchaba el clásico "Un año más", interpretado por la cantante de Kuve, Maryan Frutos.

Si Antena 3 tiene el efecto Pedroche, Telemadrid optó por tener su propio vestuario efectista: la cantante, actriz y aspirante de 'MasterChef Celebrity 5' lució un racimo de uvas con una peluca blanca y un corcho de una botella de champán. "Siempre he dicho que una de las cosas que más me apetecía hacer en la vida era dar las campanadas". "El otro, era ser chica del tiempo", confesó Pepa Charro. "Quiero volver a bailar toda la noche con mis amigas en Malasaña y le pido a 2021 muchos clientes para mi bar y prometo tapa con la bebida", añadió. Esta conexión desde el lugar más icónico de esta tradición televisiva fue seguido por 86.000 espectadores y acumuló en 3.2% de share medio.

Televisión Canaria Eloísa González, Antonia San Juan y Dani Calero

Campanadas en Televisión Canaria

Eloísa González, Antonia San Juan y Dani Calero han sido los elegidos por Televisión Canaria para ponerse al frente de las Campanadas 2020-2021, en la que se ha convertido en la retransmisión más vista de la historia de la cadena. Un total de 469.000 espectadores siguieron la emisión, lo que supone un 51,4% del share. La cadena se convirtió en la opción preferida por los canarios para despedir el año.

Los tres presentadores despidieron el 2020 desde un plató de la cadena y con público virtual, simulando una gran videollamada conjunta como las que se habrán realizado en miles de familias, separadas por la pandemia o que no han podido volar hasta las islas por las restricciones. Los otros grandes protagonistas de la emisión fueron los faros de las ocho islas que componen el archipiélago. Por cada una de las doce campanadas, las luces de los ocho faros se aunaban para simbolizar la unidad. Todos los presentadores han deseado a los canarios un feliz año cargado de salud y amor.

Canal Sur Eva Ruiz, Modesto Barragán, Joaquina Infante y José Luis Callejas

Campanadas en Canal Sur

Canal Sur apostó por hacer una retransmisión muy especial en la que se diera visibilidad a dos de los colectivos más afectados por la pandemia: las personas mayores y los sanitarios. Así, Joaquina Infante, de 84 años, y José Luis Callejas, doctor del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, acompañaron a los presentadores de la velada, Eva Ruiz y Modesto Barragán. Ambos invitados se mostraron muy nerviosos por su inexperiencia televisiva, pero muy ilusionados por vivir esa experiencia.

La retransmisión, que llevó el nombre de "Entre todos", tuvo lugar desde el municipio onubense de Almonaster la Real. En un emocionante comienzo, los presentadores recordaron a todos los que han perdido la vida a causa de la pandemia del coronavirus. El doctor Callejas aprovechó para pedir "responsabilidad" para evitar una tercera ola y recordar las medidas más efectivas para combatir al coronavirus, como el lavado de manos o la distancia social.

"¡Por fin se fue el año!", exclamó Joaquina ante la llegada del 2021, momento en el que la sevillana festejó también su 85 aniversario, pues su cumpleaños es el 1 de enero. Los presentadores y el doctor Callejas le cantaron el cumpleaños feliz y tuvo que apagar las velas con la ayuda de un cartel, ya que por seguridad no estaba recomendado soplar las velas. La Sevilla deseó que "el bicho se vaya" y "mucha salud para todos los andaluces". 622.000 espectadores siguieron la emisión de las Campanadas en Canal Sur, obteniendo un 15,3% de share.

Aragón TV Javier Zapater y Susana Luquin

Campanadas en Aragón TV

La plaza del Pilar de Zaragoza fue el lugar escogido por Aragón TV para que Javier Zapater y Susana Luquin despidieran el 2020, algo que ambos presentadores estaban deseando. "¡Qué se acabe ya!", exclamaban juntos desde una desértica plaza del Pilar con el reloj del Ayuntamiento como fondo. Antes de que dieran comienzo las Campanadas, se emitió un vídeo a modo repaso del año que acababa con las noticias y los acontecimientos más destacados. Tras ello, se emitió un segundo vídeo "para que ningún aragonés se quedara sin un abrazo". En este se podía ver la actuación de un tenor y policía nacional, Ángel Cortés, mientras se proyectaban imágenes de personas abrazándose y dándose muestras de cariño.

Los presentadores quisieron agradecer a la policía y a los sanitarios su labor durante la pandemia y también hicieron un alegato para defender la cultura segura. También hubo lugar para el humor y Zapater y Luquin bromearon sobre las supersticiones. "El humor es lo que nos hace olvidarnos un poco de todo lo que nos pasa", afirmaron los presentadores, que destacaron que del 2020 habían aprendido que "no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy". Tras las Campanadas, se proyectó un vídeo musical que lanzaba un mensaje de esperanza a todos los aragoneses. Este programa especial elevó a Aragón TV a un 17,3% sumando hasta 111.000 espectadores.

TPA Sonia Fidalgo y Laude Martínez

Presentadores de las campanadas en TPA

La Televisión del Principado de Asturias escogió a Sonia Fidalgo y Laude Martínez para despedir el 2020 desde la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Fidalgo era la veterana de la pareja, ya que con esta se ha comido las uvas con los asturianos hasta en tres ocasiones, mientras que Martínez debutaba en esta retransmisión que no se limitó al momento de las Campanadas, sino que se extendió tres horas en un programa especial que recibió el nombre de 'Campanas de Babel'.

Durante estas tres horas de cotillón en directo, los asturianos han podido enviar a sus familiares y amigos mensajes para felicitarles el año. El punto de humor lo puso Marisina, una de las figuras más reconocidas del programa 'Babel' y a la que da vida el actor Pedro Durán. También hubo espacio para la música, ya que por el plató pasaron los artistas asturianos más conocidos. Gracias a este programa, TPA consiguió alzarse con 56.000 espectadores y un 10,8% de cuota de pantalla.

IB3 David Ordinas y Margalida Mateu

Campanadas en IB3

Los presentadores David Ordinas y Margalida Mateu despidieron el 2020 y recibieron el nuevo año en IB3, la televisión pública de las Islas Baleares. Tras las uvas, la cadena pública emitió una historia breve fue rodada por el director de cine Rafa Cortés. El especial en directo de las Campanadas obtuvo una media total de 10.000 espectadores y un 2,5% de cuota de pantalla.

CMM TV Mariló Leal y Carlos Macías

Presentadores de las campanadas en CMM TV

Castilla la Mancha TV también fue otra de las televisiones que despidió el fin de año con un especial Campanadas, que en este caso fue presentado por Mariló Leal y Carlos Macías, repitiendo la labor que realizan desde el año 2017. Con este programa especial, la televisión manchega consiguió una media de share del 5,4% y una suma total de espectadores de 53.000.

EiTB Sara Gandara, Mikel Pagadi y Zuhaitz Gurrutxaga

Campanadas en EiTB

Sara Gandara, Mikel Pagadi y Zuhaitz Gurrutxaga fue el trío elegido para despedir el 2020 y recibir el 2021. Lo hicieron gran parte en euskera, aunque combinándolo ocasionalmente con el español y el francés, desde Durango, como guiño a la feria del libro no celebrada por la Covid-19. Tras tomarse las 12 uvas, los conductores disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales. Gracias a esta retransmisión, el ente público vasco reunió a un total de 80.000 espectadores, lo que da lugar a un 8% de cuota de pantalla.

7 TV Kika Frutos y Xuso Jones

Campanadas en 7TV

La Región de Murcia no se quedó atrás y también retransmitió un evento tan especial como las Campanadas a través de su canal público, y para ello se eligió a la veterana Kika Frutos y al cantante Xuso Jones. Al igual que en À Punto, los conductores comenzaron la emisión en pijama para después descubrir su look de gala para dar la bienvenida al 2021. Con esta retransmisión, titulada 'En el 2021 me vacuno', 7TV consiguió una media del 6,5% de share, debido a los 43.000 espectadores que sintonizaron el canal. La emisión fue vista en algún momento por 106.000 personas.