Las emotivas campanadas de Ana Obregón aguantando las lágrimas y con alegato a la vacunación

Ana Obregón ha reaparecido en televisión tras la trágica muerte de su hijo Aless Lequio a los 27 años víctima de un cáncer. Ha sido en la retransmisión de las campanadas de año nuevo desde una Puerta del Sol desierta por culpa de la pandemia. Acompañada por Anne Igartiburu -la primera vez que dos mujeres presentan las campanadas en TV- Obgreón ha participado en una emotiva retransmisión en la que le ha costado contener las lágrimas varias veces.

Manteniendo la distancia de seguridad con Anne Igartiburu, "aunque nos hemos hecho las PCR" ha recordado Obregón, la presentadora y actriz ha destacado el privilegio de "volver a esta casa acompañada de Anne". "Estoy muy emocionada", ha señalado. "Me gustaría mandarles a todos unas gracias de corazón porque he recibido tantísimas muestras de cariño este año que estoy aquí para agradecerlas".

Con un vestido blanco de Alejandro de Miguel, uno de los momentos más emotivos ha sido cuando Ana Obregón ha recordado a su hijo Aless visiblemente emocionada: "Yo cada año que he retransmitido las campanadas desde aquí he mandado un beso a mi hijo que me veía desde casa. Este año no puede ser y con vuestro permiso se lo mando al cielo".

La complicidad de Ana Obregón y Anne Igartiburu durante las Campanadas 2020-2021

"Esta noche quiero mandar un mensaje de esperanza. Yo sé que muchas personas han tenido un año muy difícil, se identifican conmigo porque también han pedido un ser querido. Esta noche, cuando suenen las doce campanadas, sé que vamos a recordarles, vamos a mirar al futuro con la convicción de que juntos, con mucha responsabilidad, saldremos de este tunel. También vamos a recordar a todas las personas que desgraciadamente nos han dejado, por la pandemia, por el cáncer o por otras enfermedades. Por los que son verdaderos héroes de este año. Por los que han luchado hasta el final y nos han abandonado. Por los que siguen luchando...", ha dicho en su breve discurso ante las cámaras de RTVE.

Un alegato a la vacunación

Una vez entrado 2021 y con los fuegos artificiales de fondo, Ana Obregón ha tenido que retirarse las lágrimas con el dedo. La madrileña no ha perdido la ocasión para recordar que "necesitamos que la gente se tome en serio estas cosas", en referencia a las medidas de protección contra la Covid.

Además, ha lanzado un alegato a favor de la vacunación: "Hay que vacunarse. Eso lo digo alto y claro. Es seguro y es la única forma de acabar con esta pandemia" ."Para que esas sillas vacías de hoy no lo sean para siempre vamos a ser responsables", ha sentenciado.