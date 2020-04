Can Yaman muestra sus avances con el español: "Lo entiendo mucho mejor y ya lo hablo un poquito"

El actor Can Yaman es prácticamente conocido en todo el mundo gracias a su participación en exitosas series turcas como 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' o 'Dolunay'. En España han sido todo un fenómeno y la visita del protagonista a Madrid causó un tremendo revuelo con miles de fans queriendo conocer a su ídolo.

Can Yaman, en 'Dolunay'

No es de extrañar que Can Yaman esté agradecido a este país en el que tantos seguidores ha encontrado y no se lo pensó dos veces cuando decidió ponerse a estudiar español. Además, el actor ha querido ir mostrando sus avances con el idioma, a través de las redes sociales, mientras aprovecha el confinamiento para hacer seguir perfeccionando el idioma: "Sigo estudiando español y ya he empezado a hablarlo un poquito. Ahora puedo entender mucho mejor lo que escribís. Espero aprenderlo mucho más hasta que termine la cuarentena. Saludos a todas".

Si eso lo escribió a principios del mes de abril, ahora, acercándose al final de mes, el actor ha mostrado que sigue evolucionando y ha publicado otro mensaje en castellano: "Por cierto, puedo decir che llevo leyendo lo que escribís y prácticamente lo entiendo todo. Y ya he empezado a escribir algo de este tipo". Además, he querido mostrar uno de sus deseos ahora que empieza a controlar el idioma: "Ojalá que hagamos alguna entrevista justo en español en el futuro. ¡Crucemos los dedos!".

Recuerdo para Jesusa

En el mes de noviembre de 2019, 'Volverte a ver' emitió la entrega en la que Can Yaman daba una sorpresa a Jesusa, una fan incondicional española de la que el turco se ha acordado en estas fechas. A través de instagram, ha publicado un fragmento de su participación en el programa de Telecinco comentando: "¡Qué alegría saber que estás bien! Espero volver a verte. Un abrazo y cuídate, Jesusa".