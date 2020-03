Can Yaman se pronuncia tras ser acusado de agredir a una fan

Tras un tiempo apartado de los focos, Can Yaman vuelve a estar de actualidad, pero no precisamente por un motivo agradable. El protagonista de importantes éxitos en Turquía y en todo el mundo como 'Dolunay' y 'Erkenci Kus' ha tenido que defenderse públicamente tras ser acusado de agredir a una mujer. La propia afectada ha decidido hablar en un conocido programa de televisión y dar su versión de los hechos, apuntando directamente en contra del intérprete, que a día de hoy se encuentra a la espera de un nuevo proyecto con el que regresar a la pequeña pantalla tras haber realizado el servicio militar obligatorio.

La afectada por la presunta agresión de Can Yaman se llama Cigdem Gokasan, tiene 52 años y afirmó que el intérprete la golpeó en un bar. Tal y como explicó en una polémica llamada telefónica, la mujer se encontró con la estrella internacional en un bar y allí le dijo: "Te hemos hecho famoso, ¿ahora te vas a ir de aquí?", en referencia a que iba a abandonar su tierra natal pese a ser su lugar de origen y donde más apoyo ha recibido. Según ella, estas palabras no gustaron demasiado a Can Yaman, que no dudó en mostrarse muy enfadado y nervioso con ella, por eso, le agarró de la mano con tal fuerza que se la terminó lesionando al retorcerle los dedos. La mujer entonces decidió marcharse de allí y presentarse en un cuartel de la policía a las 2 de la mañana.

El comunicado de Can Yaman

Según ella, el asunto ahora está en manos de la justicia, por lo que no se descartaría una posible condena en contra de Can Yaman. Este por su parte ha decidido hablar públicamente mediante un comunicado en el que niega de forma tajante todo lo sucedido. En el texto lanzado a los medios turcos, este explica que en dicho lugar, como es muy famoso, había mucha gente pidiéndole fotos, él accedió a hacérselas y no agredió a absolutamente nadie. Pese a ello, alrededor de las 03h15 de la madrugada los responsables de seguridad del local le pidieron que fuese a testificar a la comisaría, algo que él cumplió sin problema alguno, según explica.

Yaman afirma que nunca ha visto a esa mujer, que muchos menos la ha agredido en alguna ocasión y se muestra convencido que "está tratando de aprovecharse de mí porque sabe que soy famoso", dejando claro que "es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Nunca nadie se ha quejado". Finalmente, el reputado actor afirma que por ahora no ha recibido ningún tipo de notificación oficial por parte de los agentes y por ello no quiere pronunciarse más al respecto ya que entiende que "sería un error hacer una declaración sobre algo cuyo contenido desconocimos. En los próximos días evaluaremos la situación y si es necesario sí haremos una declaración".