Can Yaman será el protagonista de "¿A qué estás esperando", una novela erótica de Megan Maxwell

Megan Maxwell es una de las autoras más exitosas de España, por lo que cada nueva novela que saca al mercado consigue captar la atención de sus miles de lectores. Puede presumir de tener 38 novelas en el mercado y no para de escribir, publicando alrededor de tres al año. Sin embargo, su nueva historia está generando una expectación añadida, desde que la autora decidió que Can Yaman fuese el protagonista.

Can Yaman

La autora mantuvo una charla con Yago Sparks y esta novela no se pasó por alto y se dieron nuevos detalles. Maxwell confesó que cuando escribe una novela hace un casting y mostró una imagen que tiene impresa en su escritorio de Can Yaman. "Al escribir, elijo el tipo de hombre que quiero crear, y el libro que estoy escribiendo ahora, y saldrá para final de año, es una novela erótica", algo a lo que ella misma llama "mi novela con Can Yaman".

Esta novela llegará justo después de escribir "Tampoco pido tanto", una novela en la que hay un personaje que se llama Can. "Ese el personaje del que estoy escribiendo ahora la novela que se va a llamar '¿A qué estás esperando?'", relataba Maxwell y concluía asegurando que "Por supuesto, estoy escribiendo esa novela y quiero que el personaje sea como Can Yaman". Obviamente, esto será un reclamo no solo para los fans de la autora, sino también para los del actor.

De la novela a la pantalla

Megan Maxwell confesó que le encantaría que sus novelas se vieran en cine o en televisión, por lo que la idea de que Can Yaman interpretase este personaje en la pantalla podría ser una realidad. Sin embargo, con otras de sus novelas confiesa que "estamos trabajando en ello y sé que va a salir algo", refiriéndose a una adaptación y añade que "cuando me empeño en algo puede tardar más o tardar menos, pero se consigue, lo que pasa es que con todo eso se ha quedado todo parado".

Sobre su exitosa trilogía "Pídeme lo que quieras" sí que contó a qué actores ve en el papel de sus dos protagonistas. "Me imaginaba a ella como Anne Hathaway y él era Paul Walker, aunque desgraciadamente murió. Ahora cuando me preguntan pienso en Chris Hemsworth". Confesó que de ella admira la comicidad que tiene, mientras que del personaje de él, no encontraba ningún actor español al que le convenciese su físico.