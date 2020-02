Can Yaman aclara sus polémicas declaraciones acerca de la libido de Selen Soyder y Demet Özdemir

El actor turco Can Yaman es uno de los grandes fenómenos mediáticos que nos dejó el 2019, ya que las series turcas que protagoniza se convirtieron en todo un éxito de audiencia en España, Italia y Grecia. Su visita a estos tres países del sur de Europa provocaron una gran afluencia de fans en los aeropuertos para ver al atractivo actor más de cerca. Debido al interés que suscita, no es de extrañar que todo aquello que diga Yaman se convierta en noticia y sea objeto de polémica.

Demet Özdemir y Can Yaman se besan como Sanem y Can Devit en 'Erkenci Kus'

Uno de sus trabajos más notables es 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', donde el popular actor da vida a Can Divit, un fotógrafo exitoso que se enamora de Sanem, a la que da vida la actriz Demet Özdemir. La química y el amor entre ambos traspasó la pantalla y se llegó a afirmar que los actores estuvieron saliendo durante unos meses en la vida real. Estaba claro que la química entre ambos era alta, algo que parece que el chico no sintió con su anterior compañera de trabajo, Selen Soyder. Can Yaman dijo en una entrevista que con ella la sinergia en la ficción no había funcionado porque "la libido en la pareja principal tiene que ser alta" y parece que en ese caso no lo fue en el rodaje de 'Hangimiz Sevmedik'.

Sus declaraciones levantaron una oleada de críticas y ahora, meses después, Can Yaman se ha pronunciado sobre esta polémica afirmación en el programa '2nd Page' en Kanal D. "Libido es una palabra que tiene muchas vertientes diferentes", comenzó diciendo el actor. "Creo que me malinterpretaron. Aprendí la lección. El error es exclusivo de las personas... Quería usar esa palabra en un sentido más amplio e integral (...) nunca supuse que se estaría ramificando tanto. Debería haber prestado atención", explicó el actor, dejando claro que en ningún momento quiso ni criticar a su compañero ni hablar de la química sexual que ambos pudiesen tener. El intérprete quiso entonces dejar claro que todo se trataba de una química en pantalla, nada más.

Ha terminado el servicio militar

Can Yaman ha estado durante un tiempo alejado de los rodajes y de las ruedas de prensa porque se encontraba realizando el servicio militar en su país natal, que sigue siendo obligatorio en Turquía. Tras nueve semanas sin publicar nada en su cuenta de Instagram, donde acumula 5,9 millones de seguidores, el actor compartió el pasado 27 de enero una instantánea con su madre tras finalizar sus meses de entrenamiento militar. Sus fans ya esperan impacientes los nuevos proyectos del intérprete de 'Dolunay'.