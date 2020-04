¿Corren peligro las series turcas en España por el coronavirus? Las claves de la paralización de su doblaje

La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 está afectando, y mucho, a la industria audiovisual. Todas las ficciones han tenido que paralizar sus rodajes, los programas de entretenimiento que no se emitían en directo también han cesado sus grabaciones, la postproducción de todo lo grabado se ha tenido que trasladar a casa (algo que sin duda ha trastocado todos los planes previstos) y la publicidad está cayendo a cuotas históricas, lo que está obligando a todas las cadenas de televisión a modificar por completo sus previsiones de emisión. La industria sin duda está inmersa en una profunda crisis de la que solo parecen salvarse productos que estaban ya finalizados y que pese a no poder rentabilizarse de igual forma, sí pueden ser emitidos.

Can Yanan y Irem Helvacio?lu

¿Es el caso de la producción turca? ¿Tiene garantizada su emisión durante toda la crisis? Nos encontramos ante uno de los contenidos que mejor funcionan entre las temáticas de Atresmedia y Mediaset y por ello, que se corra el peligro de quedarse sin material puede haber asustado a muchos fans. Teniendo en cuenta que los estudios de doblaje están cerrados, ¿esto podría llegar a afectar a la emisión de sus producciones? Los responsables de Nova y Divinity han hablado para FormulaTV para aclarar el futuro de la ficción turcas en las cadenas que dirigen y también para hacer balance de las consecuencias que la crisis derivada del coronavirus está teniendo en sus televisiones.

Planificación a largo plazo

Luis León Luri, coordinador de canales temáticos de Atresmedia, reconoce que sin duda esta es una situación que "tiene un impacto en todos, que es global y que, por supuesto, puede afectar a la linealidad y a la planificación de nuestros contenidos" y recuerda que una de las dificultades de hacer frente a esta crisis es que "nos enfrentamos a lo indeterminado". Por ello, tiene claro "la planificación vendrá marcada por los acontecimientos que puedan producirse, sobre todo si dicho panorama se dilata en el tiempo". Por su parte, Sergio Calderón, responsable de Divinity, afirma que ahora es momento de "buscar como es habitual el equilibrio entre audiencia y ocupación comercial" y avanza que ante esta crisis "optimizaremos nuestras apuestas más fuertes, que ya están en un proceso avanzado de doblaje".

Protagonistas de 'Amar es primavera: Cherry season'

Ambas cadenas cuentan con equipos que trabajan a largo plazo, algo que sin duda ha facilitado que ninguna de las dos se quede sin productos en nevera para emitir. León Luri pone el valor el trabajo de "ese gran equipo que trabaja duro para que nuestra emisión salga adelante (...) que cuida mucho la logística y la planificación que se necesita para la emisión de telenovelas". El responsable explica que en Nova "trabajamos muy bien el medio y largo plazo y eso evita imprevistos en nuestra programación (...) sin sorpresas ni cambios de última hora". Este trabajo a largo plazo ha facilitado al grupo tener esta capacidad de reacción aunque León Luri recuerda que "nuestro escenario es también nuevo casi cada día y no nos queda otra opción que adaptarnos según se vayan produciendo novedades, siempre intentando que afecte lo menos posible a nuestra programación habitual".

Producciones en "nevera"

Algo similar a lo que Sergio Calderón, responsable de Divinity, también explica a este medio. El directivo ha querido también destacar la forma de trabajar de su equipo, algo que ha permitido a la temática de Mediaset tener ya "en nevera títulos cerrados y otros con un buen número de episodios acabados y listos para emitir". De esta forma, la cadena tiene garantizada la continuidad de su parrilla durante un buen tiempo sin temer a la crisis que afecta también al sector del doblaje en España. Precisamente, una de esas ficciones que tienen ya totalmente lista para emitir es la serie turca 'En todas partes, tú'. La comedia, protagonizada por Furkan Andic y Aybüke Pusat, que se emitió en Turquía en 2019 con gran éxito cuenta con "el doblaje 100% finalizado", tal y como destaca Calderón. De esta forma, Divinity podría lanzarla en cualquier momento sin problema alguno.

Protagonistas de 'Hercai'

Reducción de ritmo de emisión

Pero contar con ficciones en nevera no es la única medida con la que cuentan ambas cadenas para hacer frente a la crisis y no quedarse sin contenido turco que emitir y es que se han tenido que tomar medidas con las ficciones que a día de hoy están en emisiones y no cuentan con todos sus episodios doblados. Por ejemplo, en Divinity se ha reducido el ritmo de emisión de alguna de sus producciones para así prolongar semanas de emisión e intentar no llegar al punto de quedarse sin capítulos en la recámara. Es el caso de 'Amar es primavera: Cherry season', de la que tal y como explica Calderón a este medio "hemos reducido su ritmo de emisión de dos a un capítulo diario para evitar en la medida de lo posible cualquier parón". De esta forma, la intención de la cadena que a día de hoy también emite 'Sühan: Venganza y amor' o 'Inadina Ask: Amor obstinado' es garantizar la emisión de todas sus producciones y no tener que paralizar ninguna de ellas.

¿Reemisión de contenido?

Es un movimiento que se está también viendo en Nova y es que, tal y como destaca Luis León, de 'Hercai' "se ofrece en una versión un poco más reducida, para no faltar a la cita con todos los miles de seguidores". Pero no es el único movimiento de la cadena y es que desde el lunes 13 de abril se remite la ficción turca 'Amor de contrabando'. ¿Se hace para evitar lanzar contenido de estreno ante la crisis? Luis León recuerda que no es algo nuevo y que la cadena de Atresmedia lleva haciéndolo antes de la crisis con algunos de sus productos más vistos. "Siempre solemos hacer reestrenos de las producciones más queridas, exitosas y las que mayor impacto han tenido entre nuestra audiencia", explica el directivo, justificando la decisión de retomar la serie con una petición del fandom en Twitter e Instagram: "Solo por el nivel de interacción en nuestras redes sabemos que hay muchas ganas de volver a revivir la historia de nuestro Capitán y su Signorina (...) y creemos que es un buen momento para volver a disfrutar como la primera vez de esta historia".

Protagonistas de 'Que te perdone Dios...yo no'

¿Sustituir ficción turca por latina?

Por otro lado, también surge la duda si en el caso de Nova sería factible cubrir posibles huecos de ficción turca con series latinas si la crisis se dilata. El directivo de la cadena deja claro que "realmente no tenemos predeterminado una franja para novelas latinas y otra para turcas (...) aunque sí que es verdad que de forma natural se ha establecido un patrón de franjas". En definitiva, la cadena de Atresmedia cuenta con un day-time abierto a cambios y movimientos si fuese necesario; León Luri reconoce que "una franja donde ahora se emite una serie turca podríamos emitir una producción latina o viceversa". Pese a ello, y además de dejar claro que la ficción latina "está presente de forma significativa en nuestra programación, tanto en este contexto como en una situación de normalidad", el directivo recuerda que aunque este tipo de series no requieren doblaje "sí necesitan igualmente de una buena logística y una programación estudiada para tener coherencia con las emisiones de un canal", además de estar sujetas a "un proceso complejo de trabajo (recepción de materiales, control antes de la emisión, etc.) y que requiere también de experiencia y previsión, que en este contexto actual es de vital importancia para una cadena".

La ficción turca no para

En definitiva, la crisis derivada del coronavirus no ha conseguido frenar la emisión producción turca en nuestro país. Nova va a seguir apostando por 'Fugitiva', 'Hercai my 'La señora Fazilet y sus hijas' mientras que Divinity va a hacer lo propio con 'Sühan: Venganza y amor', 'Inadina Ask: Amor obstinado' y 'Amar es primavera: Cherry season', además de todos los títulos que están por venir. Las series más exitosas de ambas cadenas que complementan a las latinas y brasileñas van a seguir protagonizando con éxito las parrillas de Nova y Divinity para hacer lo que todos necesitamos en tiempos de crisis, entretenernos.