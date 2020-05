La canción que repasa la carrera de Carlos Cuevas: "Ignora mi gran pito, pero con un rotring me apaño solito"

Uno de los temas más conocidos del grupo musical Ladilla Rusa es el que dedican al actor Macaulay Culkin, que ahora han versionado ellos mismos junto a Rumescu haciendo un homenaje a otro intérprete: Carlos Cuevas. Con el mismo ritmo y mismo sentido del humor, repasan la carrera del catalán desde 'Ventdelplà' hasta 'Merlí: Sapere Aude' a través de sus personajes.

Ladilla Rusa con las caretas de Carlos Cuevas

Con imágenes de su filmografía editadas al ritmo de la música, la canción va repasando las principales tramas de sus personajes, llegando incluso a sobreponer la cara del actor encima de los integrantes de Ladilla Rusa. Sobre 'Merlí', cuando repasa al personaje de Pol Rubio, cantan: "Ay, qué castigo. Tengo veinte tacos y al insti sigo; me flipan los nabos, también los higos; comparto una chati con el viejito".

Después pasa a la universidad y habla de sus principales tramas en el spin off que protagoniza, 'Merlí: Sapere Aude'. En esta parte de la canción, cantan: "Estudio filo; la profe está taja, me mola un rico; ignora mi jeto y mi gran pito; pero con un rotring me apaño solito", haciendo referencia a uno de los capítulos más comentados de esta primera temporada.

El comentario de Carlos Cuevas

Habiendo sido considerado a raíz de este tema como el Macaulay Culkin catalán, lo cierto es que ambos solo comparten el hecho de haber comenzado en el mundo de la interpretación desde pequeños. El propio Carlos Cuevas se ha reído con este tema que ha compartido en las redes sociales comentando: "Pero sin clínicas de desintoxicación. Madre mía, Rosalía".