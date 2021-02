"Husavik", la canción de la película de Eurovisión, entre las finalistas de los Oscar 2021

La comunidad eurofán puede estar de enhorabuena por este nuevo reconocimiento. La canción "Husavik", un tema original compuesto para "Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga", ha sido elegida entre las quince canciones que pueden optar al premio Oscar de la categoría Mejor Canción Original de Película en la edición de 2021.

Sigrit y Lars en "Festival de Eurovisión: la historia de Fire Saga"

Entre las ciento cinco canciones que se presentaron para conseguir este aclamado galardón, "Husavik" ha conseguido pasar el primer corte y sigue en la carrera para llevarse el Oscar. Sin embargo, todavía no se puede catalogar como "nominada", ya que es necesario esperar a las posteriores rondas, donde se conocerán los cinco temas seleccionados para que uno de ellos se lleve la estatuilla dorada.

La nonagésimo tercera edición de los Oscar enfrenta a "Husavik" con otras canciones originales como "Turntables" de "All in: the fight for democracy", "Loyal Brave True" de "Mulan" o "Rain Song", el tema de la película "Minari". Este reconocimiento a la canción emblema de la película de Eurovisión llega tras dos importantes nominaciones: una en la que aspira a llevarse el Grammy a la mejor banda sonora y la siguiente para conseguir el galardón a la mejor canción en los Critics Choice Awards!.

Otras canciones que se llevaron el Oscar

A lo largo de los años, muchas han sido las bandas sonoras que han sido premiadas con un premio de esta categoría. Temas conocidos por el gran público como "City of stars", canción emblema de "La La Land", se hizo con la victoria del Oscar a la Mejor Canción Original en 2016, como también hizo dos años antes "Let it Go", la melodía que canta Elsa en "Frozen". Por el momento, "Husavik" tiene el honor de poder seguir el testigo de "(I'm Gonna) Love Me Again", quien se llevó el premio en 2019.