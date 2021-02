Marvin Dietmann se pone al frente de la puesta en escena de Blas Cantó en Eurovisión 2021

Conforme pasan los días, Televisión Española va descubriendo poco a poco los detalles de la actuación de Blas Cantó para el 'Festival de Eurovisión 2021', cuya sede es Róterdam. El director artístico seleccionado para crear una puesta en escena que encumbre al intérprete hasta la primera posición de la tabla es Marvin Dietmann, un experto en este evento y con bastante experiencia en el concurso.

Marvin Dietmann en 'Eurovisión 2017'

De origen austríaco, Dietmann estuvo detrás de la escenografía que envolvió el "Rise like a Phoenix" de Conchita Wurst, canción que logró alzarse con la victoria del 'Festival de Eurovisión 2014', sumando un total de 290 puntos. Ahora, Televisión Española ha confiado en él para encargarle esta importante tarea: "Blas tiene una presencia fuerte en el escenario y una voz increíble, que son las dos cualidades más importantes para un artista. Además, las historias de sus canciones son emocionantes y nos dejarán boquiabiertos a todos", confirma Dietmann.

Con dilatada experiencia en el mundo audiovisual, el austríaco ha estado a cargo de más de 300 producciones entre videoclips, programas de televisión o puestas en escena. Su experiencia vital y laboral, incluyendo Eurovisión, le ha hecho confirmar que "al final, el impacto más importante del espectáculo es la verdad del artista. Esto ganará corazones", sentencia con emoción.

También estará al frente de otras escenografías

Marvin Dietmann no solo dirige la puesta en escena de España, sino que estará al frente de las actuaciones de otros dos países: Austria y Chipre, ambos representados por Vicent Bueno y Sandro respectivamente. "Mi papel como un puesto de apoyo y servicio de los cantantes, no de competencia entre dos rivales", sentencia, haciendo referencia a que dará todo de sí mismo para que los artistas puedan lucirse como se merecen. "Para mí es un privilegio poder trasladar su viaje emocional al escenario", concluye.

Marvin Dietmann

Un experto en Eurovisión

Dietman no solo ha estado detrás de la actuación austríaca de 2014, sino que sus amplios conocimientos sobre el festival y su dilatada experiencia profesional le sirvieron como aval para ser elegido director de escena entre las ediciones de 2015 y 2018. Además, sus ideas han estado presentes en diversas actuaciones a lo largo de los años como: "Nobody bout you" de César Sampson en 2018, "Perfect life" de Levina en 2017 o el "Loin d'ici" de Zoë en 2016.