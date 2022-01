Luna Ki ha tomado la difícil decisión de no actuar en el Benidorm Fest por no dejarle hacer uso del Autotune para interpretar su canción "Voy a morir". Tal y como ha comentado la artista a través de un comunicado en redes sociales, la catalana se encuentra en un momento muy delicado ya que toda su ilusión y su energía estaban puestas en el evento. Lo cierto es que ella no es la única que lamenta no poder acudir ya que sus compañeros del Festival no han podido evitar compartir la pena que les produce su ausencia.

Candidatos al Benidorm Fest

El equipo de Tanxugueiras ha querido dejar claro que Luna Ki no actuara en el Benidorm Fest, pero esto no significa que no vaya a triunfar por sí misma con el tema que había preparado para el certamen. Así, las gallegas escribían: "No dejaremos de seguirte, de escucharte y de bailarte. Te queremos muchísimo". Un comentario cariñoso al que se unía Rayden, quien también brindaba su apoyo a la artista expresando cuánto la quiere.

A su vez, Varry Brava, que no daban crédito de la elección tomada por Luna Ki, respondían a la catalana con mucha tristeza y un "No... We love you, Luna". Y es que los demás aspirantes del Benidorm Fest han demostrado que entre ellos no existe rivalidad y que lo mejor que sacan de esta cita es el apoyo mutuo que se brindan. Tanto es así que Xeinn y los integrantes de Unique han mandado su amor a la artista y le han recordado que tiene todo su apoyo para seguir adelante.

El arte juega, rompe y cambia.



Tienes todo mi cariño y apoyo, compi ??????



Porque cuando no estás, nada es igual ???? https://t.co/gFtf9c7CQ0 — Javiera Mena (@javieramena) January 23, 2022

???? No dejaremos de seguirte, de escucharte y de bailarte. Te queremos muchísimo ???????? — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) January 23, 2022

Te queremos Luna. — R A Y D E N (@soyRayden) January 23, 2022

Mucho ánimo, nuestro cariño y apoyo a la gran @lunaki ?? — UNIQUE (@unique_musica) January 23, 2022

Nooooooooo...... ????????????????

We ?? u Luna — Varry Brava (@varrybrava) January 23, 2022

???????????? Luna, se te quiere mucho — XEINN (@_XEINN) January 23, 2022

Indignación en las redes por la prohibición del Autotune

Los intérpretes del Benidorm Fest no son los únicos apenados por la decisión de la artista, sus fans no dan crédito a que a Luna Ki no se le permita actuar por usar Autotune, cuando esta es una herramienta de su trabajo. Así, los seguidores de la intérprete de "Septiembre" calificaban de "vergüenza" y una "pena" el hecho de que no se permita la visibilidad de Luna Ki, así como también les entristece que la cantante no vaya a tener su momento para brillar.