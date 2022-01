La pandemia del coronavirus sigue más presente que nunca en nuestro país, con la quinta ola disparado la incidencia acumulada en términos de contagios. Esta coyuntura ha obligado a que Benidorm Fest tuviese que implementar los protocolos sanitarios que marcan las autoridades competentes. Sin embargo, a tres días de su puesta de largo, Gio se encuentra a la espera de arrojar un resultado negativo para poder sumarse al resto de la boyband Unique.

Gio, integrante de Unique

El domingo 23, todos los candidatos a alzarse con el micrófono de bronce ponen rumbo a la Comunidad Valenciana para comenzar su preparación in situ. No obstante, Gio permanece en Madrid guardando la cuarentena obligatoria tras haber dado positivo en Covid-19 durante los primeros días de la cuarta semana de enero. Cabe destacar que la participación de Unique sobre el escenario no peligra a consecuencia del tiempo que lleva estando aislado.

La boyband interpretará su tema "Mejores" durante la segunda semifinal, fechada para su celebración durante el jueves 27. Por el momento, los integrantes de Unique permanecen a la espera con las esperanzas de poder subirse juntos al escenario del Benidorm Fest. En caso de que la prueba diagnóstica de confirmación arrojase un hipotético resultado negativo, Matt, Valen y Arman serán los encargados de poner voz a la canción.

??COMUNICADO OFICIAL??



Gio "Tras una semana de confinamiento, por precaución no viajaré hoy con Unique. Espero estar pronto en Benidorm. Me encuentro muy bien. Gracias a todos, nos vemos allí lo antes posible" #BenidormFest — UNIQUE (@unique_musica) January 23, 2022

El coronavirus trae la polémica a Benidorm

Precisamente, Matt fue uno de los primeros candidatos en comunicar que había dado positivo en coronavirus durante el mes de enero. A través de sus redes sociales nos contó de qué manera estaba viviendo ese confinamiento obligatorio hasta que la infección desapareció. Semanas después, unos vídeos de Marta Sango y las Azúcar Moreno en un evento sin mascarillas desataron la polémica, hasta que confirmaron que se habían cumplido todas las medidas de seguridad para estar presentes.