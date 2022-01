La mañana del domingo 23 de enero llegó con una noticia de lo más impactante: Luna Ki se retiraba del Benidorm Fest a solo tres días de pisar el escenario valenciano por primera vez. Como cabía imaginarse, las reacciones no se han hecho esperar, incluida la de Julia Varela. La locutora ha lanzado su opinión, generando un sinfín de comentarios que han avivado la polémica.

Julia Varela y Luna Ki

Ante el "eurodrama" que corría como la pólvora por las redes sociales, la que fuera conductora de 'Destino Eurovisión 2021' se apresuró a opinar sobre lo ocurrido: "En Eurovision hay que cantar. Y cantar bien. A ser posible, todo el rato", sentenció casi tres horas después del comunicado emitido por Luna Ki. Evidentemente, el fandom eurovisivo no tardó en reaccionar ante estas contundentes e inesperadas declaraciones.

"Julia, con todos mis respetos, creo que no es un tuit acertado", comenzaba relatando un usuario, pidiendo además que no se echase "más leña al fuego". Otros tomaron la decisión de tirar de ironía y escribir un verso de la canción de Merche "Abre tu mente", apostillando el estribillo y remarcando que hay "otras maneras de cantar". No obstante, otros tantos tuiteros sí que se alinearon con las opiniones de Varela: "Totalmente de acuerdo. Eurovision no es un juego de niños, es exigente", pudo leerse también.

En #Eurovision hay que cantar. Y cantar bien. A ser posible, todo el rato. Fin del #eurodrama



Deseando que llegue la gran final del #benfest #benidorm — Julia Varela (@JuliaVarela__) January 23, 2022

Eurovisión es el festival de LA CANCIÓN... no es La Voz. Y dejar caer que Luna Ki no canta me parece una falta de respeto. Formando parte de Eurovisión y RTVE deberías tener un poco de tacto a la hora de hacer este tipo de declaraciones. — Paquita Faisán (@FaisanPaquita) January 23, 2022

No sé qué problema veis con el comentario de @JuliaVarela__

Ha dicho la verdad, que hay que cantar, y a ser posible bien.

PERO QUE HAY QUE CANTAR!!!

A todo el mundo le pareció bien que en la rueda de prensa, donde todos cantaron a capella, ella "recitara"?? — Raúl Berlanga (@raberval) January 23, 2022

Sin ninguna duda. Ese es el fin del #eurodrama. Las normas son las normas. Si no te gustan, no te presentes. — David Moreno Sáenz (@davidmoreno) January 23, 2022

Creo que es un poco irrespetuoso cómo está escrito esto Julia. Y si tan claro tenían algo así, con no seleccionar esta propuesta y dándole lugar a otra candidatura, hubiera sido lo mejor. Para todxs. — Kai (Encargos Abiertos) (@kaielvans) January 23, 2022

Julia, creo que este tuit ahora mismo está un poco fuera de lugar. ???? — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) January 23, 2022

El autotune es otro instrumento más para hacer música,rechazarlo es anticuado.

Este tweet sobra.

Se me ha caído un mito — Yeray (@Ycalleja00) January 23, 2022

Eurovisión no solo se basa en cantar bien. Hay más cosas.... Esto del autotune es una chorrada cuando en Eurovisión van con música pregrabada. — Natalia (@_Natasha78_) January 23, 2022

Julia creo que debes disculparte porque no es el momento y el autotune no implica cantar mal. Es otra manera de cantar. — La Reina del Polar Express ???????????????????? (@JesusJesuscanto) January 23, 2022

¿Por qué se dejó a Luna Ki presentarse?

Una de las cuestiones que más se han repetido tras darse a conocer la retirada de Luna Ki tiene que ver con el equipo de selección del Benidorm Fest. De hecho, buena parte de los seguidores del Festival de Eurovisión se han preguntado por qué se dejó a participar a la artista si ya se sabía que el Autotune formaba parte indispensable de "Voy a morir". La Corporación dará más explicaciones sobre esta decisión durante el lunes 24 de enero en una rueda de prensa desde la ciudad alicantina.

En plena rueda de prensa, Eva Mora, jefa de Delegación, insistió en que las normas no tenían por qué ser iguales que las de Eurovisión, pero que podían establecer sus "propias reglas". Instantes después, aseguró que todos ellos debían estar informados "Si aquí se hace alguna concesión, se puede hacer; pero allí no se va a hacer", sentenció. ¿Cuáles han sido, por tanto, los motivos que han provocado esta decisión