El mes de septiembre trajo a la audiencia uno de los realities más esperados a la pequeña pantalla. 'La última tentación' vino dispuesto a no dejar títere con cabeza, con una pareja que no ha dejado de protagonizar idas y venidas en su relación. Fani Carbajo y Christofer Guzmán volvían a ponerse frente a las cámaras de Telecinco, pero, ¿qué cantidad económica podrían haberse embolsado por ello?

Fani Carbajo, en 'La última tentación'

La tercera entrega de 'El debate de las tentaciones' tuvo un tema principal: la nueva infidelidad de Fani a su entonces pareja. Entre reproches, tonos elevados de voz y comentarios sentenciadores, Carbajo y Kiko Matamoros comenzaron a enzarzarse en una turbia discusión. Entonces, el colaborador dejó entrever el dinero que se habría embolsado la madrileña.

Entre gritos, Melyssa Pinto trató de hacerse un hueco para lanzar una pregunta: "Quiero saber lo que ha pasado", comenzó exponiendo. Cuando Fani relató cómo se habían sucedido los hechos, Matamoros se mostró más que incrédulo, llegando a sugerir que esa relación era completamente falsa. La participante criticó de nuevo todo lo que se le puso por delante: "Colaboradores como Kiko Matamoros son los que más tienen que callar. ¡Todos han hecho lo mismo y peor!", sentenció una hora y media después de que comenzase la gala.

En medio de un mar de voces que se pisaban, el tertuliano soltó la bomba: "Yo no he hecho nada delante de las cámaras. Cuando me den 50.000 euros por ir, me lo pensaré. ¡Tú a lo tuyo!", le respondió. En ese preciso instante, Sandra Barneda cortó la discusión como pudo: "Es muy difícil, venga", comentó alargando su última palabra, con esperanzas de que la paz se abriese camino.

¿Es real esta cantidad?

En muchas ocasiones, Matamoros ha tenido en su poder informaciones sobre lo que cobran algunos rostros de Telecinco, como ya ocurriese durante el concurso de Belén Esteban en 'Gran Hermano VIP 3'. Ahora, la duda está sobre la mesa: ¿Ha llegado realmente a tener un caché tan elevado o, por contra, fue una cantidad económica que le pasó por la cabeza en ese momento de tensión?