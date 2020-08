'Cuéntame cómo pasó' grabó un episodio en el futuro que nunca vio la luz

Con 20 temporadas a sus espaldas, los Alcántara y compañía han sido protagonistas de un sinfín de aventuras y los espectadores hemos sido testigos de todas ellas a lo largo de todos estos años. Desde un atasco vieron el asesinato de Carrero Blanco, Toni informó de la revolución de Los Claveles, estuvieron cerca de donde ocurrió el atentado de la Cafetería California 47, perdieron sus ahorros con la quiebra del Banco de Granada, Antonio formó parte del gobierno de Adolfo Suárez, Toni estaba en el congreso cuando Tejero dio el golpe de Estado del 23F y un largo sinfín. Sin embargo, hay algo que no hemos visto todavía los espectadores y posiblemente nunca veremos.

Ricardo Gómez, como Carlos Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

La serie de Televisión Española y Ganga Producciones tiene firmadas dos nuevas temporadas de 'Cuéntame cómo pasó' en las que ya no estará la actriz Ana Arias, quien ha dado una charla en el Cinefan Festival de Úbeda para responder todas las curiosidades de los fans de la serie. Un seguidor ha preguntado si habría posibilidad de ver el futuro de los personajes, contando incluso con la aparición en pantalla de Carlos Hipólito, quien pone la voz en off de Carlos Alcántara de adulto.

¿Podría cambiar la voz en off de Carlos Hipólito?

"Yo lo he escuchado y sé que son cosas que se han valorado. Se ha valorado hasta cambiar la voz, pero quitar la voz de Carlos Hipólito creo que sería quitarle mucha alma a 'Cuéntame'. El resultado lo desconozco. Lo dejaremos como sorpresa porque no te lo puedo decir", ha confesado la actriz que durante 16 años ha dado vida a Paquita.

Un capítulo en el futuro

A raíz de esta pregunta, la actriz ha desvelado uno de los secretos de la serie que los fans desconocían: "Una vez hicimos un capítulo que era del futuro" en el que algunos actores sufrieron una transformación: "Se caracterizó a Ricardo Gómez (Carlos) de mayor, por ejemplo". En el caso de Arias, ella no interpretaba en ese episodio especial a Paquita: "Yo hacía de mi hija Diana, y me tuvieron que poner unas lentillas porque la niña tiene los ojos azules". Esto da pistas de que el salto al futuro sería de bastantes años, aproximándose incluso a la época real de su emisión.

Además, contaban con la aparición de otros actores como Nancho Novo, aunque la actriz no recuerda qué personaje tenía él en ese capítulo. El capítulo, como ha sabido FormulaTV, llegó a grabar algunas jornadas hace más de diez años, pero no gustó el resultado. "Lo hicimos y vieron que rompía la magia vernos de mayores, sobre todo ver a Carlos de mayor, y al final no salió y mira que lo rodamos. La magia es muy importante y por eso ese capítulo no ha salido".