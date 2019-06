Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, no descarta participar en 'Supervivientes'

Con 'Supervivientes 2019' viento en popa y cada vez más cerca de su final, 'Socialité' ha arrojado algo de luz sobre una "posible" e inesperada concursante de cara a la próxima edición del reality de superviviencia: Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia. Una información que surgió durante un directo en Instagram de Vigo, en el que ella misma confesó que, de elegir un reality para participar, sería ese.

María Patiño habla de Carla Vigo en 'Socialité'

"Hemos hablado con la sobrina de la Reina Letizia y nos ha dicho que no descarta participar en 'Supervivientes'. Así que, ¡fíjate! Alguien cercano a la Casa Real podría convertirse en concursante de 'Supervivientes 2020'", anunció uno de los colaboradores habituales del programa de Telecinco. "Bueno, es que superar a Isabel Pantoja como concursante, a mí me parecía casi imposible. Pero claro, la sobrina y, encima, alguien tendría que ir a defenderla a plató", confesó María Patiño.

La presentadora añadió que, en su imaginación, tenía algunas opciones para el papel de defensor de Vigo en plató, de convertirse en superviviente, e incluso bromeó con la posibilidad de que la Reina llamara a su sobrina al ver las habituales penurias que estaría pasando al participar en el reality. "A mí me encanta Carla", alabó Patiño, antes de dar paso a un vídeo en el que el programa recogía algunos datos sobre Vigo, definida por 'Socialité' como una de los miembros más "rebeldes" de la familia de Letizia.

"Vena loca"

"Si me da la vena loca, participaría en 'Supervivientes'", confesó Vigo, en un directo emitido a través de su cuenta de Instagram, con quien tuvieron ocasión de hablar desde 'Socialité', tal y como aseguraron los encargados del programa. "No tengo pareja. No me sale bien, no sé", desveló también la joven durante la emisión a través de la red social, al hablar de su situación sentimental, donde tuvo ocasión de esquivar algunas de las preguntas que surgían en torno a su tía, la Reina Letizia. "¿La veremos pronto saltando desde el helicóptero? Ojalá que sí", concluyó el vídeo emitido por el programa de María Patiño.