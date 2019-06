Isabel Pantoja se viene arriba al conseguir ser líder en 'Supervivientes 2019'

'Supervivientes 2019' está siendo cada vez más duro para los concursantes de este reality de aventura. Sobre todo para aquellos que no consiguen ganar las pruebas o están en las playas más complicadas. Aunque esta semana no es el caso de Isabel Pantoja, ya que la tonadillera ha sido una de las vencedoras de la prueba que determina a los líderes de cada grupo.

Isabel Pantoja, líder en 'Supervivientes 2019'

La prueba consistía en tener mucha fuerza de voluntad y saber calcular bien las cantidades de un plato de fabas, ya que aquel concursante que se comiese tan solo 50 gramos del plato de 1.200 gramos que tenía delante, conseguiría el collar de líder. En el primer grupo, Violeta Mangriñán fue la vencedora, mientras que en el segundo equipo, Isabel Pantoja se proclamó líder.

"Yo este collar no me lo quito ni para dormir, te lo juro", empezaba diciendo Isabel Pantoja cuando volvía con el resto de sus compañeros a Cayo Paloma. "Creo que es el único que voy a tener. Ustedes lo habéis tenido todos, pero yo no. Es que yo soy 'Doña medida' en la comida", decía también la cantante de "Marinero de luces", mostrándose más emocionada que nunca.

Nominado directo

El hecho de haberse proclamado líder, da la inmunidad durante esta semana así como la capacidad de nominar directamente a alguien. Así pues, Isabel Pantoja elegía a Colate Vallejo-Nágera como su nominado directo, algo que no ha sentado nada bien a su compañero. "La nominación me ha sentado mal porque lo estoy dando todo. A Isabel la doy de comer todos los días. He pescado, he hecho todo lo que me ha pedido", explicaba la expareja de Paulina Rubio, bastante molesto con la tonadillera.