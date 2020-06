Carlos Herrera habla del fichaje de Belén Esteban por Cope y amplía su oferta a Jorge Javier Vázquez

Nuevo capítulo en el culebrón entre Carlos Herrera y Belén Esteban. El locutor de Cadena Cope conectó en directo este viernes con 'Ya es mediodía' para reafirmar su intención de fichar a la "princesa del pueblo" para su programa "Herrera en Cope". Por si fuera poco, aprovechó para ampliar la oferta a Jorge Javier Vázquez, el otro protagonista de la famosa discusión que tuvo lugar en 'Sábado deluxe'.

Carlos Herrera analiza el fichaje de Belén Esteban en 'Ya es mediodía'

Sonsoles Ónega quiso saber si la intención era firme. Herrera no pudo ser más claro. "Una de mis aspiraciones trabajar con los mejores, con las personas que tiene la capacidad de meter el dedo en los corazones de la gente. Belén es una de esas personas y me gustaría contar con ella para medir la temperatura de las cosas de la calle", reconoció.

Con todo, el locutor entiende que debe "respetar los procedimientos" habituales de los medios de comunicación, empezando por lo que opinen los responsables de 'Sálvame', programa en el que Esteban participa desde hace años. "Luego falta que ella quiera y que se den las circunstancias", reafirmó Herrera antes de lanzar otra alabanza: "Para nosotros sería un gran estimulo, porque las personas que contactan con la gente siempre son importantes en los edificios de la comunicación".

El equipo de "Herrera en Cope" apareció por detrás del periodista para lanzar un mensaje alto y claro: "¡Vente, Belén, vente!", proclamaron una docena de trabajadores a las puertas de un restaurante, donde estaban a punto de celebrar una comida de empresa. "Más claro no se lo hemos podido decir", afirmaba Herrera ante las carcajadas de Ónega y el resto de colaboradores en plató. "Belén nos está viendo y yo creo que a ella le haría ilusión", apuntaba la presentadora.

El pasado jueves, Herrera reconoció que todavía no había hablado con Belén directamente, sino que estaba esperando a hacerlo "por el conducto reglamentario". Un día antes, Belén dejó claro que no tiene contrato exclusivo con Mediaset España, sino con la productora La Fábrica de la Tele. "Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía", dejó caer en 'Sálvame'.

"Siempre encaja"

Antes de despedir la videollamada, Javier Negre quiso trasladarle una pregunta al locutor andaluz. "¿A Jorge Javier le harías una oferta o no encaja?". "Claro, siempre encaja, en todo. Es un gran periodista y gran amigo, él conmigo lo que quiera y cuando quiera", aseguró Herrera después de lanzar una pulla al tertuliano: "Que alguien pase por detrás de mí", deslizó en tono de broma, recordando la famosa entrevista de Negre con Alfonso Merlos, en la que Alexia Rivas apareció caminando desnuda al fondo.